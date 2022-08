Rosjanie ostrzeliwują drogę do elektrowni atomowej. Tędy mają jechać eksperci z MAEA

Zgodnie z przewidywaniami, rosyjskie wojska ostrzeliwują drogi, którymi misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) powinna dotrzeć do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Celem Kremla jest zmuszenie delegacji, by dojechała na miejsce przez okupowane Krym lub Donbas - oznajmił we wtorek doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.