Rosjanie otworzyli ogień do cywilów czekających na ewakuację. „Zbrodnia wojenna”

Rosyjscy wojskowi otworzyli w piątek ogień z broni strzeleckiej do cywilów czekających na ewakuację w mieście Bucza w obwodzie kijowskim - podało biuro prokuratora generalnego Ukrainy. Jedna osoba została ranna.

Wojna w Ukrainie nie przebiega zgodnie z planami Rosji. Z tego powodu siły inwazyjne mogą „nasilić stosowanie terrorystycznych metod walki” – ostrzegł sztab generalny ukraińskiej armii. Putin miał zlecić między innymi przeprowadzenie sabotażu w elektrowni jądrowej w Czarnobylu.

Ofiarami ataków na ukraińskie miasta staje się coraz więcej cywilów. Rosja zniszczyła między innymi szpital położniczy w Mariupolu, zabijając trzy osoby – w tym dziecko. Ukraińska prokuratura doniosła, że w piątek rosyjskie wojska otworzyły ogień do czekających na ewakuację z Buczy mieszkańców. To tylko jedna ze zbrodni wojennych, do jakich miało dziś dojść na terytorium Ukrainy.

Cywile czekający na ewakuację z Buczy ostrzelani przez Rosjan. Jedna osoba ranna

Atak na szpital położniczy w Mariupolu wstrząsnął światem, w Ukrainie do dramatów cywilów dochodzi jednak każdego dnia. O kilku przypadkach z dystryktu Bucza z piątku 11 marca poinformowało biuro prokuratora generalnego Ukrainy.

W nocy z czwartku na piątek Rosjanie ostrzelali rakietami manewrującymi miejscowość Baryszówka w obwodzie kijowskim. Rannych zostało sześć osób, w tym dziennikarz Radia Swoboda. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne i częściowo zniszczeniu uległy obiekty infrastruktury.

Ponadto w wyniku ataku artyleryjskiego na Buczę „zdemolowano budynki mieszkalne”, a rany odniósł jeden mieszkaniec. W wybuchu w domu w Irpieniu zginął zaś mężczyzna.

