Rosjanie panoszą się w zaporoskiej elektrowni jądrowej. "Każą wieszać portrety Putina"

Rosyjskie wojska okupacyjne zmuszają personel Zaporoskiej Elektrowni Atomowej do wywieszenia portretu Władimira Putina oraz udziału w przygotowaniu obchodów 9 maja w Enerhodarze – poinformował szef Enerhoatomu Petro Kotin, cytowany przez portal Hromadske.

Zaporoska Elektrownia Atomowa w Enerhodarze znajduje się pod kontrolą rosyjskich wojsk od 4 marca, kiedy to została siłą zajęta. W wyniku ostrzału przez rosyjskie wojska doszło tam wówczas do pożaru, co władze ukraińskie uznały za zagrożenie dla bezpieczeństwa jądrowego.

Rosjanie każą wieszać portrety Putina w zaporoskiej elektrowni atomowej

Obecnie Rosjanie wywierają presję na pracowników. Ma to związek z przygotowaniami na okupowanych terenach do obchodów 9 maja, czyli poradzieckiego Dnia Zwycięstwa. O planowanych uroczystościach informowały władze m.in. w obwodzie chersońskim.

Szef Enerhoatomu Petro Kotin powiedział na antenie telewizji ukraińskiej w środę, że Enerhoatom ma kontakt z personelem siłowni i technicznie odpowiada za elektrownię i jej bezpieczeństwo. Nie jest jednak w stanie zagwarantować wypełnienia wszystkich swoich zobowiązań jako operatora obsługującego materiały radioaktywne. - Fizyczne bezpieczeństwo obiektu zostało naruszone, ponieważ przebywają tam rosyjscy najeźdźcy, którzy de facto kontrolują sytuację personelu i ochronę materiału jądrowego - powiedział Kotin.

