Rosjanie planują pseudoreferendum w Chersoniu. "Drukowane są już karty do głosowania"

Rosja planuje zorganizować pseudoreferendum w okupowanym Chersoniu - podał wojskowy wywiad ukraiński (HUR). Dodano, że drukowane są już karty do głosowania oraz plakaty agitujące za Kremlem. W ocenie HUR cel jest prosty - stworzenie wrażenia legitymizacji rosyjskiej w tym regionie Ukrainy.

Od 55 dni Rosja kontynuuje inwazję na Ukrainę. W ciągu prawie dwóch miesięcy wojskom Putina udało się przejąć kontrolę tylko nad jednym dużym miastem - Chersoniem na południu kraju. Według ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) w tym właśnie mieście Kreml planuje pseudoreferendum.

"Na okupowanym terytorium obwodu chersońskiego drukowane są karty do głosowania, formularze, broszury, plakaty i broszury do głosowania w »referendum« w sprawie utworzenia kolejnej pseudorepubliki i uznania władzy okupacyjnej" - podano w komunikacie.

Kreml planuje pseudoreferendum w okupowanym Chersoniu

Wywiad wojskowy powołuje się na mieszkańców, którzy są przekonani, że nie będzie prawdziwego głosowania, poza demonstracyjnymi lokalami wyborczymi zorganizowanymi jako obrazek dla rosyjskich mediów. "»Głosowanie« ma odbywać się za pomocą danych paszportowych, zebranych podczas przyjmowania tzw. pomocy humanitarnej. Aby otrzymać (od Rosjan - red.) racje żywnościowe, mieszkańcy musieli wypełnić ankiety z danymi osobowymi.

W Snihuriwce (obwód mikołajowski) przygotowywane jest także pseudoreferendum w sprawie wyboru nowego burmistrza i administracyjnego przystąpienia do okupowanego Krymu. "Mieszkańcy są zachęcani do przychodzenia do lokalu wyborczego w wyznaczonym czasie" - podał HUR.

W 2014 roku Rosjanie zorganizowali referenda w sprawie niezależności i sojuszu z Kremlem na Krymie i okupowanych częściach obwodu donieckiego oraz ługańskiego. Ich wyniki nie zostały uznane przez władze w Kijowie i społeczność międzynarodową. Mimo to Rosja uznała głosowania za podstawę inkorporowania Krymu oraz uznania niezależności tzw. republik ludowych w Donbasie.

RadioZET.pl/PAP

