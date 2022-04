Rosjanie pojmali jej syna. Oto czego żądają. "Prawdziwy terroryzm"

„Dziś do znanej mariupolanki, działaczki w sferze kina i telewizji dziecięcej, twórczyni festiwalu kina dziecięcego KyTy, Olgi Nowikowej z profilu jej syna zatelefonowali rosyjscy żołnierze, którzy powiedzieli, że pojmali jej syna Ołeksija i żądają 5 tys. euro za zachowanie jego życia” – napisał Petro Andriuszczenko.

Rosjanie żądają od matki 5 tys. euro za życie syna

Na nagraniu chłopiec przyznaje, że zgłosił się do wojska jako ochotnik. Mówi, że jest dobrze traktowany, ma jedzenie oraz wodę i nikt go nie bije. Okupanci dali matce czas do poniedziałku na zapłacenie wspomnianej sumy, grożąc, że jeśli tego nie zrobi, jej syn będzie stracony i zostanie to nagrane na wideo.

"Grożą, że sfilmują egzekucję, jeśli nie otrzymają pieniędzy. To jest prawdziwy terroryzm" - dodał Andriuszczenko.

Ołeksij Nowikow służył w obronie terytorialnej. Walczył w 109. brygadzie w obwodzie donieckim. "Ukraina wpisała go teraz na listę więźniów. Ale nadal nie ma gwarancji, że przetrwa" - napisał doradca mera Mariupola.

RadioZET.pl/PAP/Telegram

