Rosjanie próbowali to ukryć. Teraz prawda wyszła na jaw

Co najmniej osiem rosyjskich samolotów zostało uszkodzonych lub zniszczonych podczas niedawnego ataku na bazę lotniczą Saki na Krymie. Potwierdziły to nowo opublikowane zdjęcia satelitarne. Rosjanie próbowali ukryć prawdę i bagatelizowali doniesienia o stratach. Zdjęcia satelitarne potwierdzają raporty strony ukraińskiej

W środę Kijów poinformował, że dziewięć rosyjskich samolotów zostało zniszczonych na ziemi po wtorkowych eksplozjach w bazie lotniczej Saki. Kijów do tej pory oficjalnie odmawiał odpowiedzialności za atak, a doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego sugerował udział partyzantów.

Rosja starała się również zbagatelizować atak, zaprzeczając, że jakikolwiek samolot został uszkodzony w wyniku wybuchu i przyznając jedynie, że "doszło do detonacji kilku sztuk amunicji lotniczej" w magazynie.

Jednak zdjęcia satelitarne wydają się przedstawiać wiele zniszczonych samolotów w bazie wojskowej w Nowofedoriwce.

Wiele zniszczonych samolotów

Zdjęcia z amerykańskiego Planet Labs pokazują duże obszary spalonej ziemi i uszkodzenia pasa startowego wraz ze zwęglonymi szczątkami samolotów. Fotografie prywatnego operatora satelitarnego zostały wykonane około godziny 8 rano 9 sierpnia – około cztery godziny przed atakiem – i około 16:40 10 sierpnia. Pokazują one, że co najmniej osiem samolotów stojących na zewnątrz zostało uszkodzonych lub zniszczonych.

Zdjęcia przed i po są pierwszym niezależnym potwierdzeniem uszkodzeń bazy, skłaniającym do pytań o to, jak mogło zostać zaatakowane miejsce oddalone o ponad 160 km od linii frontu.

Tajemnicze ukraińskie uderzenie

Eliot Higgins, założyciel i dyrektor strony śledczej Bellingcat, napisał w serii tweetów w czwartek, że "nie przypomina sobie, kiedy Rosja straciła tak wiele zasobów lotniczych w ciągu jednego dnia”.

Higgins zauważył również: - Rozróżniam trzy kratery w miejscach, które wydają się wykorzystywane do przechowywania np. amunicji. Mogły być celem ataku, a wszystko inne zostało zniszczone, gdy to, co tam było przechowywane, eksplodowało - powiedział.

- Jedną z hipotez powstania tych kraterów są precyzyjne uderzenia amunicji dalekiego zasięgu – powiedział, dodając, że kratery mają "szerokość około 20-25 m… co oznaczałoby dość dużą amunicję". "Jedną rzeczą, która się wyróżnia, jest brak śladów po chybionych uderzeniach, więc albo użyli bardzo celnej broni, albo mieli dużo szczęścia".

RadioZET.pl/The Guardian