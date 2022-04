Wojska rosyjskie próbują przejść kontrolę nad obwodami donieckim i ługańskim oraz zabezpieczyć korytarz lądowy między tymi terytoriami a okupowanym Krymem - podaje we wtorek ukraiński sztab generalny w podsumowaniu sytuacji operacyjnej.

Wojna w Ukrainie trwa od 62 dni, a najcięższe walki toczą się obecnie na wschodzie i południu kraju. Po niepowodzeniach w pierwszych dniach inwazji wojska rosyjskie wycofały się do Donbasu i próbują zająć ten region, by w ten sposób utorować sobie drogę lądową na anektowany w 2014 roku Krym. We wtorek poinformowano o zajęciu przez wroga miasta Kreminna w obwodzie ługańskim, przejęciu budynku Rady Miejskiej w Chersoniu, eksplozjach w Zaporożu i atakach na Popasną. Sukcesy odnosi też armia ukraińska, o czym w podsumowaniu ostatnich godzin walk informuje sztab generalny.

W ciągu ostatnich 24 godzin Ukraińcy odparli sześć ataków wroga w obwodach donieckim i ługańskim. Jednostki rosyjskich sił zbrojnych próbują przeprowadzić rozpoznanie lotnicze nad terytorium obwodu odeskiego. Ponoszą straty. Na terenie miejscowości Wełyka Ołeksandriwka w obwodzie chersońskim ukraińskie wojska zniszczyły skład amunicji. Zginęło ponad 70 Rosjan, jednak nie została jeszcze określona dokładna liczba poległych. Okupanci systematycznie posuwają się w głąb napadniętego państwa i próbują przejąć pełną kontrolę nad wschodnimi terenami Ukrainy.

Wojna w Ukrainie: stan na poranek 26.04

Sztab generalny przekazuje także, że rosyjskie wojska kontynuują częściową blokadę Charkowa we wschodniej Ukrainie, ostrzeliwują jednostki ukraińskie oraz infrastrukturę krytyczną. Walki trwają m.in. w Siewierodoniecku, Popasnej, Zaporożu. Jak informuje ukraińskie dowództwo, "wróg prowadzi zmasowany ostrzał i blokuje jednostki na terenie zakładu Azowstal w Mariupolu", a "rosyjscy okupanci nadal plądrują miejscową ludność na czasowo okupowanych terenach Ukrainy". Nieco lepiej jest w innych częściach kraju.

"Na kierunku wołyńskim i poleskim stan, położenie i charakter działań wroga nie uległy istotnym zmianom" - czytamy w komunikacie sztabu. "Na kierunku północnym nie zauważono śladów formowania przez wroga grupy uderzeniowej w celu wznowienia działań ofensywnych. W sąsiadujących z Ukrainą (rosyjskich) obwodach briańskim, kurskim i biełgorodzkim nieprzyjaciel wzmocnił ochronę granicy i punktów kontrolnych" - donosi ukraińskie dowództwo.

We wtorek ma dojść do spotkania dyktatora Rosji Władimira Putina z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. Za dwa dni Portugalczyk ma rozmawiać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

RadioZET.pl/Sztab generalny Ukrainy Facebook/PAP