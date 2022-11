Rosjanie przedyskutowali użycie broni jądrowej w Ukrainie. USA zaniepokojone

Przeprowadzona przez rosyjskich dowódców wojskowych rozmowa ws. możliwego użycia taktycznej broni jądrowej w Ukrainie zaniepokoiła administrację Joe Bidena - pisze w środę “The New York Times”. Według amerykańskiego wywiadu świadczy to o frustracji generałów z powodu niepowodzeń w wojnie. Sugeruje to również, że zawoalowane groźby Władimira Putina dotyczące użycia broni jądrowej mogą nie być tylko słowami. Dziennik zaznaczył, że według raportu amerykańskiego wywiadu, Putin nie brał udziału w dyskusji.

Waszyngton nie dostrzegł jednak przygotowań Rosjan do takiego ataku. Broń jądrowa nie została rozmieszczona, nie widać też innych działań armii, które są konieczne do przeprowadzenia takiego uderzenia.

"NYT": Rosjanie przedyskutowali użycie broni jądrowej w Ukrainie

Informacje wywiadowcze na temat rozmów rosyjskiego dowództwa wojskowego były znane władzom USA w połowie października. Amerykańscy urzędnicy nie opisali scenariuszy rozważanych przez rosyjskich generałów dotyczących użycia broni jądrowej. Jednak dyrektor CIA William J. Burns mówił wcześniej, że desperacja Putina, by osiągnąć zwycięstwo w wojnie z Ukrainą w połączeniu z niepowodzeniami na froncie może doprowadzić do tego, że Rosja sięgnie po broń jądrową. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John F. Kirby odmówił “NYT” komentarza na temat "szczegółów raportu".

- Od samego początku uważaliśmy, że komentarze Rosji na temat potencjalnego użycia broni jądrowej są głęboko niepokojące. Traktujemy je poważnie - zapewnił Kirby. - Nadal monitorujemy to najlepiej jak potrafimy i nie widzimy żadnych oznak, że Rosja przygotowuje się do takiego ataku - zaznaczył w rozmowie z dziennikiem.

Podczas gdy ryzyko dalszej eskalacji pozostaje niepokojąco wysokie, urzędnicy administracji Bidena i sojusznicy USA twierdzą również, że rozmowy telefoniczne między Moskwą a zachodnimi stolicami pod koniec października pomogły złagodzić niektóre napięcia związane z groźbą nuklearnej eskalacji. Według niektórych urzędników, przemówienie Putina w zeszły czwartek, w którym zaprzeczył, że Moskwa przygotowuje się do użycia broni jądrowej w Ukrainie, jeszcze bardziej obniżyło temperaturę. - Nie widzimy takiej potrzeby - powiedział Putin w swoim przemówieniu. - Nie ma w tym sensu ani politycznego, ani militarnego - dodał.

Cytowany przez "NYT" urzędnik europejski powiedział, że przemówienie został odebrane przez państwa zachodnie jako część "regularnego schematu podsycania napięć przez Putina, obserwowania reakcji Zachodu i własnej opinii publicznej, a następnie podejmowania kroków w celu uspokojenia sytuacji".

RadioZET.pl/"The New York Times"