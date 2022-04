Rosjanie rozstrzelali Ukraińców, którzy próbowali się poddać. "Mamy wiarygodne informacje"

Wojna w Ukrainie trwa już 64. dobę. Na jaw wychodzą kolejne informacje na temat potwornych zbrodni, których mieli dopuścić się Rosjanie. W środę pisaliśmy o tym, że w miasteczku Trościaniec w obwodzie sumskim na północy Ukrainy znaleziono około 20 miejsc, w których rosyjskie wojska torturowały cywilów.

Wiadomo również, że najeźdźcy dopuszczają się gwałtów na ukraińskich kobietach i mężczyznach, nawet na dzieciach. Głośny był choćby przypadek 14-latki z podkijowskiej Buczy, która zaszła w ciążę.

USA: Rosjanie mieli rozstrzelać Ukraińców, którzy chcieli się poddać

Z kolei Amerykanie twierdzą, że posiadają "wiarygodnie informacje" o rozstrzelaniu przez rosyjską jednostkę wojskową w pobliżu Doniecka ukraińskich żołnierzy, którzy próbowali się poddać. Mówiła o tym na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ ambasador USA ds. światowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych Beth Van Schaack.

- Zabili ich, zamiast wziąć do niewoli. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, będziemy mieli do czynienia ze złamaniem podstawowych zasad prawa konfliktów zbrojnych. Obowiązuje zakaz wykonywania egzekucji na żołnierzach i cywilach, którzy dobrowolnie nie podejmują walki lub są do niej niezdolni - powiedziała.

Te raporty sugerują, że rosyjskie okrucieństwa nie są tylko wynikiem nieuczciwych działań jednostek lub poszczególnych formacji, ale raczej ujawniają głęboko niepokojący wzorzec systematycznych nadużyć we wszystkich obszarach, w których są zaangażowane wojska Kremla na Ukrainie Beth Van Schaack

Przedstawicielka amerykańskiego resortu dyplomacji wspominała także o przypadkach tortur wobec Ukraińców oraz wykorzystywania seksualnego kobiet i dziewczynek. Zapowiedziała również pociągnięcie do odpowiedzialności wszystkich osób winnych przestępstw na ukraińskiej ludności cywilnej

- Jesteśmy gotowi pomagać sądom krajowym na całym świecie w przypadku, gdyby przeprowadzały dochodzenia w sprawie rosyjskich zbrodni. Będziemy też wspierać postępowania przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka - zadeklarowała ambasador.

RadioZET.pl/PAP/CNN

