"Rosjanie się boją". Niezwykły wywiad z pilotem ukraińskiego myśliwca

- To moja praca, zostałem przygotowany do tej wojny, podobnie jak moi koledzy. Jestem zawsze gotowy do walki, czy to uzbrojonym myśliwcem, czy na ziemi z karabinem w ręku - powiedział w rozmowie z CNN pilot ukraińskich sił powietrznych Juice. W rozmowie z dziennikarzem Andersonem Cooperem opowiedział, jak wygląda walka z Rosjanami o niebo nad Ukrainą.

Jednym z największych zaskoczeń wojny w Ukrainie jest to, że Rosjanie nie są w stanie wywalczyć dominacji w powietrzu. Ukraińscy piloci wciąż wykonują misje i utrudniają działania wojskom rosyjskim. Niezłomność ukraińskich sił powietrznych symbolizuje historia Ducha Kijowa, czyli pilota, który miał zestrzelić ponad 20 samolotów i śmigłowców.

Dziennikarz stacji CNN Anderson Cooper przeprowadził wywiad z jednym z pilotów ukraińskich sił powietrznych. Żołnierz pozostał anonimowy, przedstawił się jako Juice. Wyjaśnił, że pseudonim nadali mu koledzy z Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych podczas wizyty w Kalifornii. - Zaczęli na mnie wołać Juice (ang. sok – red.), bo nie piję alkoholu. Zawsze, gdy byliśmy w barze prosiłem o jakiś sok - wyjaśnił pilot.

CNN przeprowadziła wywiad z pilotem ukraińskiego myśliwca

Juice zapytany, dlaczego Rosjanie nie uzyskali całkowitej dominacji w powietrzu, odparł, że wywalczyli “prawie całkowitą” dominację. - Dlatego, że mamy ograniczoną liczbę systemów obrony powietrznej oraz ograniczoną liczbę samolotów. Wszystkie nasze systemy są stare. Staramy się walczyć, robimy wszystko, co jest w naszej mocy i staramy się to robić jak najlepiej - zapewniał ukraiński pilot.

Rosjanie boją się naszej obrony powietrznej. Nie mogą tu latać z poczuciem komfortu. Naprawdę walczymy z nimi najlepiej jak możemy, ale niestety nie mogliśmy uzyskać dominacji na naszym niebie. Juice, pilot myśliwca ukraińskich sił powietrznych

Ukraiński pilot wyjaśnił też, jak zorganizowana jest obrona powietrzna Ukrainy. - Siedzę niedaleko samolotu lub w kokpicie i moi koledzy z jednostki radarowej przekazują mi informacje o celach. Wtedy podrywam maszynę i przechwytuję te zagrożenia - wyjaśnił Juice.

Dziennikarz CNN zapytał też o potrzeby ukraińskiego lotnictwa. Władze w Kijowie domagają się zamknięcia nieba nad Ukrainą, przekazania myśliwców lub systemów obrony przeciwlotniczej, ponieważ Rosjanie prowadzą masowe naloty na miasta, zabijając cywilów i niszcząc domy, szkoły, szpitale czy sklepy. - Około 90 procent zniszczeń w naszych miastach wyrządza lotnictwo i rakiety – pociski manewrujące i balistyczne. Dlatego potrzebujemy wzmocnienia naszych zdolności, naszej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej - zarówno na ziemi jak i w powietrzu. Potrzebne są efektywne systemy naziemne i nowoczesne myśliwce, by uzyskać dominację w powietrzu i skutecznie walczyć przeciw tym zagrożeniom, takim jak bombowce, myśliwce, helikoptery, pociski manewrujące - odpowiedział ukraiński pilot.

Dopytywany o to, jak radzi sobie w walce z przeważającymi siłami w wroga, stwierdził, że “to po prostu jego praca”. - Byłem po to szkolony, zostałem przygotowany do tej wojny, podobnie jak moi koledzy. Jestem zawsze gotowy do walki, czy to uzbrojonym myśliwcem, czy na ziemi z karabinem w ręku. Nasi ludzie, włączając w to mnie, są gotowi walczyć z Rosjanami i bronić naszego kraju, naszych ludzi w każdy możliwy sposób. Potrzebujemy jednak skutecznych narzędzi, by robić to efektywnie - zaznaczył.

