Rosjanie składują starą amunicję w Czarnobylu. “Zagrożone bezpieczeństwo Europy”

Rosjanie zajęli Strefę Wykluczenia wokół Elektrowni Jądrowej w Czarnobylu na początku inwazji na Ukrainę. Według ukraińskich sił zbrojnych działania okupantów na tym terenie zagrażają bezpieczeństwu ekologicznemu Europy.

„Czarnobylska Strefa Wykluczenia jest nadal militaryzowana. Poważnie zwiększa to ryzyko uszkodzenia sarkofagu wzniesionego nad czwartym blokiem energetycznym po wybuchu w 1986 roku. Takie szkody nieuchronnie doprowadzą do przedostania się do atmosfery znacznej ilości pyłu radioaktywnego i skażą nie tylko Ukrainę, ale także inne kraje europejskie” – ostrzegł w niedzielę na Facebooku Sztab Generalny ukraińskiej armii.

Rosjanie militaryzują Strefę Wykluczenia w Czarnobylu

W raporcie wskazano, że siły okupacyjne Federacji Rosyjskiej ignorują ostrzeżenia i nadal przewożą oraz przechowują znaczne ilości amunicji w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni jądrowej. „Dziesiątki ton rakiet, pocisków artyleryjskich i amunicji moździerzowej są transportowane codziennie przez jednostki Wschodniego Okręgu Wojskowego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej z bazy logistycznej w obwodzie Narowla w obwodzie homelskim na Białorusi” – poinformowała ukraińska armia.

ZOBACZ TAKŻE: Wojna na żywo - najnowsze informacje

Sztab Generalny wyjaśnił też, że linia zaopatrzenia Rosjan przechodzi przez miasto Prypeć kilkaset metrów od obiektów elektrowni jądrowej, a amunicja jest składowana w sąsiednim mieście Czarnobyl, które znajduje się w pobliżu elektrowni jądrowej. To właśnie w Czarnobylu okupanci rozmieścili tymczasowe stanowisko dowodzenia dla grupy żołnierzy Wschodniego Okręgu Wojskowego, a także stanowisko dowodzenia 38. Oddzielnej Brygady Strzelców Zmotoryzowanych.

„Według dostępnych informacji rosyjskie siły okupacyjne coraz częściej używają starej i niespełniającej norm amunicji. Wchodząca w skład zgrupowania 165. brygada artylerii z Biełogorska w obwodzie amurskim, otrzymała pozwolenie na użycie tego typu amunicji. Zwiększa to ryzyko samoistnego wybuchu pocisków nawet podczas załadunku i transportu. Przypadki, gdy dochodziło do eksplozji amunicji w rosyjskich magazynach wojskowych i arsenałach są dobrze znane oraz zdarzają się regularnie” – podsumował Sztab Generalny ukraińskiej armii.

RadioZET.pl/Interfax-Ukraina

Wojna w Ukrainie – relacja na żywo: