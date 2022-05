Rosjanie szykują się do epidemii cholery. SBU ostrzega przed możiwym atakiem bronią biologiczną

Według informacji wywiadu ukraińskiego (SBU) Rosjanie szykują się do epidemii cholery w regionach przygranicznych z Ukrainą. Zdaniem SBU może to być zaplanowana prowokacja, by oskarżyć Kijów o użycie broni biologicznej. Ukraiński wywiad szacuje, że najprawdopodobniej na przełomie maja i czerwca Rosjanie mogą posunąć się do prowokacji.