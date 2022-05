Ukraińscy wojskowi w rosyjskiej niewoli byli rażeni prądem, podawano im nieznaną substancję, powodującą utratę przytomności, a kobiety zmuszano do aktów płciowych - informuje w sobotę ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa.

Od rozpoczęcia wojny w Ukrainie Rosjanie popełniają liczne zbrodnie wojenne na cywilach. Piekło przechodzą również pojmani żołnierze Ukrainy, którzy dostali się do niewoli.

Dowodzi tego kolejna przerażająca relacja rzeczniczki praw człowieka Ukrainy Ludmiły Denisowej. "Podczas przesłuchań ukraińskim jeńcom wojennym kazano klęczeć, bito ich karabinami maszynowymi oraz młotkiem, rażono ich prądem, używano kombinerek, zakładano bandaż na szyję i duszono, kopano" – wyliczała potworności Rosjan Denisowa.

Tortury i maltretowanie jeńców z Ukrainy. Rzeczniczka bije na alarm

Większość ukraińskich wojskowych trafiła do niewoli pod Mariupolem. Początkowo byli przetrzymywani w piwnicach i budynkach gospodarczych. Następnie przeniesiono ich do wartowni, aresztu śledczego w Doniecku i kolonii karnej nr 120, znajdujących się na tymczasowo okupowanym terytorium ukraińskim. Później wojskowi trafili do aresztów śledczych w Taganrogu i Woroneżu w Rosji.

Według relacji żołnierzy ze szczególnym okrucieństwem torturowano oficerów Sił Zbrojnych Ukrainy i członków specjalnego pododdziału Azow. Okupanci zmuszali jeńców do nauczenia się wiersza "Wybaczcie nam, Rosjanie", ale też hymnu Rosji, historii herbu i flagi agresora. Według Denisowej rannym nie zapewniono niezbędnej opieki medycznej. Lekarz miał zbadać jeńców dopiero przed przeniesieniem ich do obozu w Sewastopolu. Więźniowie otrzymywali 1,5 litra wody na 30-40 osób. Byli tłoczeni w celach dwu- i trzyosobowych, gdzie przebywało ich nawet 17.

"Wskazanymi działaniami przestępczymi Federacja Rosyjska naruszyła prawa jeńców wojennych zagwarantowane przepisami [...] Konwencji Genewskiej o traktowaniu jeńców wojennych. Apeluję do Komisji ONZ ds. Śledztwa w sprawie łamania praw człowieka podczas rosyjskiej inwazji wojskowej na Ukrainę o rozważenie tych faktów naruszeń" – poinformowała Denisowa.

RadioZET.pl/Ludmyła Denisowa Facebook

Wojna na Ukrainie - najnowsze informacje na żywo