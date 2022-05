Tak Rosjanie torturują mieszkańców. Przerażające nagranie w sieci

Rosja robi co może, by tuszować lub bagatelizować przypadki zbrodni wojennych i torturowania wziętych do niewoli mieszkańców. W kolejny dzień wojny w Ukrainie świat obiegają szokujące doniesienia, tym razem z okupowanego obwodu chersońskiego.

Agencja Ukrinform poinformowała o nagraniu z przesłuchania mieszkańca regionu. Zamieścił je również na swoim Facebooku deputowany rady obwodu Serhij Chlan.

Rosjanie torturują mieszkańców Ukrainy. Wstrząsające nagranie obiega sieć

"Obwód chersoński. Kilka dni temu nagrano odważnych rosgwardzistów aresztujących miejscowego w Oleszkach. Oto nagranie z przesłuchania Moroz Serhiy Leonidovych, tego samego więźnia" – napisał deputowany. Rosgwardia to największa ze struktur bezpieczeństwa wewnętrznego Rosji, formacja łączy cechy sił wojskowych i policyjnych.

Agencja Ukrinform dodaje, że najeźdźcy przetrzymują w piwnicach około 500 osób - aktywistów, członków operacji antyterrorystycznej i wszystkich zaciętych przeciwników okupacji Rosji. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża apeluje o rozmieszczenie przedstawicieli, którzy niosą pomoc humanitarną dla nielegalnie przetrzymywanych cywilów w regionie Chersonia, celem ustalenia ich miejsca przetrzymywania i jak najszybszego uwolnienia.

RadioZET.pl/Ukrinform.ua/ Serhij Chlan - Facebook

