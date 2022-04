Rosjanie uwięzili 130 osób w piwnicy. Malutkie dzieci spały obok zwłok

Rosyjscy żołnierze zamknęli około 130 mieszkańców wsi Jahidne po Czernihowem w piwnicy o powierzchni 65 m kw. W ciągu blisko miesiąca co najmniej 12 osób zmarło, a stłoczeni ludzie, w tym dzieci, musieli spać obok martwych – podała w czwartek stacja BBC, cytując ocalałych.

Wojna w Ukrainie niemal codziennie dostarcza informacji o kolejnych przykładach rosyjskiego barbarzyństwa. We wsi Jahidne po Czernihowem Rosjanie zamknęli w piwnicy około 130 mieszkańców. Ludzie spędzili tam blisko miesiąc. Niestety, 12 osób zmarło.

Gdy ktoś umierał, jego ciała nie można było od razu wynieść. Nie zawsze pozawalali na to rosyjscy żołnierze i było to niebezpieczne z powodu ciągłego ostrzału i walk na zewnątrz. Ludzie godzinami, a czasem przez kilka dni musieli żyć obok zmarłych – podkreśla BBC.

Rosjanie uwięzili 130 osób w piwnicy. Dzieci spały obok martwych ludzi

Jahidne na północy Ukrainy, w pobliżu granic państwowych z Rosją i Białorusią, było okupowane przez rosyjskich żołnierzy przez prawie miesiąc. Gdy tam wkroczyli, zabrali mężczyzn, kobiety i dzieci z domów, i grożąc bronią, stłoczyli w szkolnej piwnicy – opisuje BBC.

- To było moje pół metra przestrzeni. Spałem na stojąco. Przywiązałem się tu do poręczy szalikiem, żeby się nie przewracać. Spędziłem tak 25 nocy – powiedział Mykoła.

Według niego po piwnicy w ogóle nie można było się poruszać, żeby na nikogo nie nadepnąć. Wśród więzionych tam ludzi było 40 lub 50 dzieci, w tym niemowlęta. Najmłodsze miało zaledwie dwa miesiące. - Podczas mojego pobytu zmarło 12 osób – powiedział 60-latek.

- Prawie nie było miejsca. Żyliśmy na siedząco. Spaliśmy na siedząco. Nie żebyśmy w ogóle mogli spać. To było niemożliwe. Tak wiele pocisków trafiało w okolicę. To było nie do zniesienia – relacjonowała z kolei 15-letnia Anastazja, która była w piwnicy razem z ojcem i babcią.

