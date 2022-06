Rosyjscy żołnierze w okupowanym przez nich Chersoniu weszli do dwóch centrów handlowych w mieście i powiedzieli, że sklepy należą teraz do nich - relacjonuje w piątek serwis Suspilne. Pracownicy byli przez kilka godzin przetrzymywani przez żołnierzy, ale im nie grożono.

Rosjanie niszczą, plądrują i zabijają w Ukrainie, nie stroniąc od przemocy również na terytoriach zajętych już od wielu tygodni. Po trzech miesiącach od zajęcia Chersonia postanowili siłowo przejąć kontrolę nad lokalną siecią sklepów.

W środę 1 czerwca żołnierze Rosji wdarli się do dwóch marketów sieci Epicentr w Chersoniu. "Powiedzieli, że sklepy teraz należą do nich, a handel będzie odbywał się pod ich kierownictwem" – relacjonował serwis Suspilne, powołując się na relację jednego z pracowników, który był w tym czasie na miejscu.

Rosjanie wtargnęli do sklepów w Chersoniu. "Kazali się położyć"

"Jakoś o godz. 11 przyszli. Do naszego centrum weszło 15-20 wojskowych z bronią. Terenówkami zastawili wszystkie wyjazdy, wjazdy, nikogo nie przepuszczali. Później przyjechał jeszcze pojazd - wojskowy, 20 osób z niego wysiadło" - opowiadał pracownik.

Rosjanie rozkazali personelowi, by pozostawał na miejscu, zaś ochroniarzom kazano położyć się na podłodze. Pracowników nie bito, lecz przetrzymywano ich przez kilka godzin. W sklepie było ok. 40 członków personelu.

Następnego dnia Rosjanie zebrali wszystkich pracowników i powiedzieli, że sklepy należą do nich i zaproponowali, by dla nich pracować. "Kto nie chce, proszę odejść. Około 20 proc. pracowników zostało. Pozostali zabrali rzeczy. Pracownikom nie grożono" - relacjonował świadek. Do zarządzania sklepami zgłosił się cywil mający pochodzić z Rosji.

"Straciliśmy kontrolę nad działaniami finansowymi obiektów detalicznych, zarządzaniem personelem i operacjami. Od czasu okupacji Chersonia nie wykonano nowych dostaw towarów do sieci Epicentr. W tamtym momencie pozostały jednak znaczące zapasy, których dalszych losów nie znamy" – oświadczyła sieć sklepów na Facebooku. Firma zbiera dane do obliczenia strat spowodowanych agresją militarną Rosji w Ukrainie.

