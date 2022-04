Rosjanie wywożą zwłoki rodaków partiami. „Nie chcą siać paniki”

"Liczba ciał ofiar, która zaczęła napływać do Rosji, jest dodatkowym impulsem zniechęcającym do udziału w wojnie" poinformował we wtorek w mediach społecznościowych ukraiński wywiad wojskowy. Wojska Putina wywożą do ojczyzny ciała poległych rodaków partiami, żeby nie siać paniki.