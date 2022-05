Rosjanie zabili francuskiego dziennikarza. Jest polski wątek tragedii w Ukrainie

Frederic Leclerc-Imhoff zginął w poniedziałek w obwodzie ługańskim we wschodniej Ukrainie w wyniku rosyjskiego ostrzału. Francuski dziennikarz jechał ciężarówką przekazaną dzięki staraniom polskiej organizacji z Gloucestershire w południowo-zachodniej Anglii.

Frederic Leclerc-Imhoff jechał samochodem, którym miały ewakuować się osoby z obwodu ługańskiego - poinformował w poniedziałek szef władz tego regionu Serhij Hajdaj. Francuski dziennikarz telewizji BFMTV robił materiał o ewakuacji. W pewnym momencie ciężarówkę ostrzelali Rosjanie.

Francuski dziennikarz zginął w Ukrainie. Jechał ciężarówką przekazaną przez polską organizację

Jak wyjaśnił w rozmowie z PAP Jaro Kubaszczyk, szef Polish Association Gloucestershire (PAG), przekazywane przez tę organizację samochody były kuloodporne, czyli chroniły przed ostrzałem z na przykład karabinów maszynowych, ale konwój w Lisiczańsku został zaatakowany najprawdopodobniej z broni artyleryjskiej.

Po rosyjskiej napaści jego organizacja przekazała na Ukrainę - kupione albo z własnych środków, albo dzięki uruchomionej przez nią zbiórce - kuloodporne vany, które w przeszłości służyły do przewożenia pieniędzy. Jak mówił wówczas Kubaszczyk, była to reakcja na fakt, że samochody przewożące pomoc humanitarną dla Ukraińców były ostrzeliwane przez Rosjan i kilku kierowców zostało zabitych. Do tej pory PAG przekazała pięć takich dawnych bankowych furgonetek i jedną ciężarówkę, właśnie tę, w której zginął Leclerc-Imhoff.

32-letni francuski dziennikarz pracujący w stacji BFM TV relacjonował ewakuację cywilów w pobliżu Siewierodoniecka, który jest obecnie celem rosyjskich ataków. "Odłamki pocisków przebiły pancerz samochodu, śmiertelnie ranny w szyję został akredytowany francuski dziennikarz, który robił materiał o ewakuacji, policjanta uratował hełm" - relacjonował w poniedziałek szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj. Ogłosił, że ewakuacja została wstrzymana.

Francuzi w szoku po śmierci dziennikarza

- Śmierć dziennikarza stacji BFM TV Frederica Leclerc-Imhoffa, zabitego dzisiaj podczas relacjonowania operacji ewakuacji w pobliżu Siewierodoniecka, jest głęboko szokująca; domagamy się przeprowadzenia transparentnego śledztwa w sprawie jego śmierci – oświadczyła w poniedziałek szefowa MSZ Francji Catherine Colonna.

W poniedziałek wieczorem postępowanie wszczął Wydział Zbrodni Przeciwko Ludzkości i Zbrodni Wojennych Narodowej Prokuratury Antyterrorystycznej (Pnat). "Śledztwo dotyczy również obrażeń poniesionych przez Maxime'a Brandstaettera, który również znajdował się na miejscu ostrzału" – podał Pnat.

Leclerc-Imhoff był absolwentem Instytutu Dziennikarstwa w Bordeaux w regionie Akwitania (IJBA). Przez sześć lat pracował dla BFMTV. Była to druga misja dziennikarza w Ukrainie.

RadioZET.pl/PAP - Bartłomiej Niedziński, Katarzyna Stańko

WOJNA W UKRAINIE - RELACJA NA ŻYWO: