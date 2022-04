„Rosjanie zabili mi męża, gdy bronił mnie przed gwałtem”. Wstrząsająca relacja Ukrainki

Wojna w Ukrainie to coraz większa liczba zbrodni dokonywanych przez rosyjskie wojska na ludności cywilnej. Pokazała to masakra w Buczy oraz atak na dworzec w Kramatorsku, z terenów wyzwolonych przez Ukrainę dociera coraz więcej doniesień o tragediach lokalnych mieszkańców.

BBC rozmawiało z kobietą, która oskarżyła rosyjskich żołnierzy o gwałt oraz zabicie męża, który próbował jej bronić. Inne doniesienia mówią o podobnym przypadku w innej podkijowskiej wsi, gdzie żołnierze mieli zabić męża mieszkanki domu i zmuszać do uległości grożąc zamordowaniem małego dziecka.

Rosjanie gwałcą i zabijają. Coraz więcej tragicznych historii z Ukrainy

- Celując do mnie bronią, zabrał mnie do pobliskiego domu. Rozkazał: „zdejmij ubrania albo cię zastrzelę”. Wciąż groził, że mnie zabije, jeśli nie zrobię, czego chce. Wtedy zaczął mnie gwałcić – tak swoją historię opowiedziała BBC Ukrainka z wsi położonej około 70 kilometrów na zachód od Kijowa.

Kobieta opisała napastnika jako szczupłego, młodego bojownika czeczeńskiego sprzymierzonego z Rosjanami. - Gdy mnie gwałcił, weszło czterech innych żołnierzy. Myślałam, że już po mnie, ale oni go odciągnęli. Nigdy już go nie widziałam – zaznaczyła. Według niej w ten sposób uratowali ją od dalszego gwałtu.

Gdy kobieta wróciła do swojego domu, czekał ją kolejny szok. Jej mąż został postrzelony w brzuch. - Próbował biec za mną, by mnie uratować, ale został trafiony – poinformowała Ukrainka. Z powodu walk i okupacji rannego nie udało się zabrać do szpitala; zmarł dwa dni po zranieniu i został pochowany w ogrodzie. Rosjanie stacjonowali w jej domu przez kilka dni.

To nie był odosobniony przypadek. Raport policyjny z innej podkijowskiej wsi mówi o zamordowaniu męża i wielokrotnym gwałceniu Ukrainki przez rosyjskich żołnierzy.

- Grozili, że jeśli będzie się opierać, skrzywdzą jej synka. By chronić dziecko, nie stawiała oporu – powiedział BBC Andrij Nebytow, dowódca policji w obwodzie kijowskim.

- Około 25 dziewcząt i kobiet w wieku 14-24 lat było systematycznie gwałconych w czasie okupacji w piwnicy jednego z domów w Buczy. Dziewięć z nich jest w ciąży – poinformowała cytowana przez BBC ukraińska rzeczniczka praw człowieka Denisowa.

RadioZET.pl/PAP

