Rosjanie zaczęli strzelać do demonstrantów. Szokujące nagranie z Enerhodaru

W okupowanym przez wojska rosyjskie Enerhodarze słychać głośne eksplozje, a w centrum miasta - strzały - podała w sobotę agencja Ukrinform. Według agencji Rosjanie otworzyli ogień do ludzi, którzy zebrali się na placu w centrum miasta.

Ukrinform powołuje się na oświadczenie koncernu Enerhoatom. W położonym na południowym wschodzie Ukrainy Enerhodarze znajduje się Zaporoska Elektrownia Atomowa - największa elektrownia jądrowa w Europie, zbudowana w latach 1980–1986.

Strzelanina w Enerhodarze

Miejscowi lekarze robią wszystko, co możliwe przy niemal całkowitym braku lekarstw i materiałów, by ratować zdrowie i życie rannych. Niektórzy poszkodowani będą w sobotę wypisani do domów - informuje agencja za komunikatem Enerhoatomu.

Eksplozje i serie z moździerzy rozległy się, gdy mieszkańcy Enerhodaru, okupowanego przez wojska rosyjskie, zaczęli się rozchodzić po mityngu poparcia dla Ukrainy - pisze Interfax-Ukraina. Dodano, że w mieście rozpoczęło się zagłuszanie łączności - nie można dzwonić i nie działa internet.

W ostatnich dniach w Enerhodarze powtarzały się demonstracje proukraińskie. Zaporoska Elektrownia Atomowa została zajęta przez wojska rosyjskie w nocy z 3 na 4 marca.

Rosjanie wielokrotnie atakowali ludność cywilną na okupowanych terenach. Brutalnie rozpędzili m.in. demonstrację w Chersoniu, w którym ludzie regularnie wychodzili na ulice, aby zamanifestować sprzeciw wobec rosyjskiej okupacji.

RadioZET.pl/PAP/oprac. AK

WOJNA W UKRAINIE - RELACJA NA ŻYWO: