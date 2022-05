Rosjanie zajęli polskie gospodarstwo w Ukrainie. Zabili pracowników

Rosjanie zajęli w Ukrainie polskie gospodarstwo należące do rodziny hodowcy Szczepana Wójcika. Nie wszyscy pracownicy przeżyli - poinformował portal swiatrolnika.info.

Rosyjskie wojska podczas wojny w Ukrainie zajęły polskie gospodarstwo. Należało ono do rodziny hodowcy norek i prezesa Instytutu Gospodarki Rolnej Szczepana Wójcika. Żołnierze Putina urządzili sobie w nim bazę. Teraz miejsce zostało już przejęte przez Ukraińców.

Rosjanie zbombardowali polskie gospodarstwo. "Pracowało tam około 80 osób"

Jak podaje portal swiatrolnika.info, większość ukraińskich pracowników udało się bezpiecznie przetransportować do Polski. Nie wszyscy jednak się uratowali. Okupanci zabili pozostałych i urządzili tam bazę.

"Była to ferma norek zakupiona kilka lat temu przez moją rodzinę. Pracowało tam około 80 osób, wielu udało się ewakuować do Polski w pierwszych dniach. Ci, którzy chcieli zostać, zginęli w lutym, gdy Rosjanie rozpoczęli ostrzał artyleryjski gospodarstwa. Ostatnie informacje mieliśmy z początku marca. Wtedy też otrzymaliśmy zdjęcia zniszczeń. Później informacje urwały się i nie wiedzieliśmy nic, co tam się dzieje” – relacjonował Szczepan Wójcik, cytowany przez serwis.

Hodowca powiedział, że o zniszczeniu obiektu, który Rosjanie przejęli jako bazę, dowiedział się z filmu opublikowanego przez Ukraińców. "Przesłał go nam nasz ukraiński przyjaciel, współpracownik, pisząc »zobaczcie, nasza ferma«. Nic dziwnego, była tam pełna infrastruktura, media, woda, prąd, budynki socjalne dla pracowników, kuchnia" [...] - wyliczał.

"Wartość gospodarstwa ze zwierzętami to 12 milionów euro" – podkreślił Wójcik.

