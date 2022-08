Rosjanie, którzy okupują zaporoską elektrownię atomową, zaminowali obiekt i od tygodni regularnie zwożą do zakładu ładunki wybuchowe - podał serwis Insider.ru. Na ujawnionym nagraniu z drona widać, jak na teren zakładu wjeżdżają ciężarówki. Sytuacja wokół największej w Europie elektrowni jądrowej wywołuje coraz większe zaniepokojenie.

Wśród terenów okupowanych przez Kreml od marca znajduje się elektrownia atomowa w Zaporożu na południu Ukrainy. W piątek rosyjskie wojska dwukrotnie zaatakowały jej teren. Jak powiadomił ukraiński koncern Enerhoatom, doszło do uszkodzenia stacji azotowo-tlenowej, co grozi ryzykiem wycieku wodoru i uwolnienia do atmosfery substancji promieniotwórczych. Jeden z bloków energetycznych jest odłączony od systemu.

Koncern przekazał w sobotę, że trwa likwidacja skutków ostrzałów. Dodano, że Rosjanie zajęli wszystkie piwnice. Ukraiński personel nie ma dostępu do tych miejsc, więc w razie ostrzałów nie może ukryć się pod ziemią. Nowe, niepokojące informacje o elektrowni przekazał rosyjskojęzyczny serwis Insider.ru.

Rosjanie zaminowali elektrownię atomową

Według informatorów sołdaci regularnie zwożą na teren zakładu materiały wybuchowe. Na opublikowanym przez serwis nagraniu z 2 sierpnia z drona widać, jak na teren elektrowni wjeżdża konwój rosyjskich ciężarówek. Pojazdy miały zatrzymać się między 1 a 2 blokiem energetycznym.

Jedno ze źródeł Insider.ru przekazało, że turbinownia elektrowni jest zaminowana. Według innego źródła w zakładzie znajduje się około 500 rosyjskich żołnierzy i sprzęt, w tym transportery opancerzone, działa przeciwlotnicze i urządzenia rozpoznania radiochemicznego. Obszar wokół elektrowni ma być również zaminowany.

Sołdaci mają przechowywać broń i amunicję na terenie zakładu, a w odpowiedniej odległości od elektrowni rozmieszczono wyrzutnie rakietowe GRAD. Operacją w zaporoskiej siłowni atomowej ma kierować obecnie rosyjski generał Walerij Wasiliew. Według źródeł Insider.ru piątkowy ostrzał elektrowni był zainicjowany przez Rosjan.

Sytuacja w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w Enerhodarze na Ukrainie jest „całkowicie poza kontrolą” i z każdym dniem zagrożenie rośnie – ostrzegł szef MAEA Rafael Grossi, cytowany w środę przez stację Sky News.

RadioZET.pl/Insider.ru