Rosjanin przyznał się do zabijania cywilów, w tym dzieci. Przechwycono nagranie

SBU przechwyciła rozmowę, w której Rosjanin przyznaje się do zabijania cywilów, w tym dzieci. "Synku, nie traćcie bojowego ducha! Gdybyś tylko zobaczył, co oni tam wyprawiają! Wiesz, że robicie coś wielkiego! Zapamiętaj to" - mówi kobieta we fragmencie rozmowy opublikowanej przez SBU.

"Co robimy? Zabijamy cywilów i dzieci, do cholery" - odpowiada mężczyzna.

"Nie, nie zabijacie cywilów i dzieci! Zabijacie faszystów, k...a, uwierz mi! (...)" - słyszy od matki.

- W obwodzie kijowskim znaleziono dotąd ciała ponad 1000 cywilów zabitych przez rosyjskich żołnierzy - poinformował we wtorek komendant policji obwodu kijowskiego Andrij Niebytow, cytowany przez gazetę internetową Ukrainska Prawda.

Szef policji poinformował, że w ciągu ostatniej doby przewieziono do kostnic 48 ciał cywilów z obwodu kijowskiego. Dodał również, że od początku kwietnia odnotowano 12 przypadków śmierci lub obrażeń ciała wywołanych przez ładunki wybuchowe (miny i inne przedmioty) pozostawione przez rosyjskich żołnierzy.

- Rosjanie zaminowali nawet groby. Tylko na jednym z cmentarzy w obwodzie kijowskim pirotechnicy rozbroili 13 ładunków - przekazał Niebytow.

RadioZET.pl/ PAP/ SBU

