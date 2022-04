Rosjanin wielokrotnie zgwałcił 31-letnią Olgę. Kobieta o wszystkim opowiedziała

HRW ustaliła, że 13 marca rosyjski żołnierz pobił i wielokrotnie zgwałcił Olgę (imię zmienione – red.), 31-letnią kobietę, we wsi Mała Rogań niedaleko Charkowa. Olga powiedziała, że rosyjscy żołnierze weszli do wioski 25 lutego. Tego dnia około 40 mieszkańców wsi, głównie kobiety i dziewczęta, ukrywały się w piwnicy miejscowej szkoły. - Byłam tam z 5-letnią córką, matką, 13-letnią siostrą i 24-letnim bratem - oznajmiła Olga.

Z relacji kobiety wynika, że około północy 13 marca rosyjski żołnierz siłą wszedł do szkoły. - Wybił szyby przy wejściu i walił w drzwi - relacjonowała. W końcu wtargnął do środka.

Rosjanin wielokrotnie zgwałcił 31-latkę we wsi Mała Rogań

Żołnierz z karabinem i pistoletem zszedł do piwnicy i kazał wszystkim ustawić się w szeregu. Terroryzował osoby, które się tam schroniły i groził, że je zabije. Później zmusił 31-letnią Olgę, żeby poszła z nim do klasy na drugim piętrze. Wycelował w nią pistolet i kazał się rozebrać. - Powiedział mi, że chce seksu oralnego. Cały czas trzymał broń przy mojej skroni lub przykładał mi ją do twarzy. Dwukrotnie strzelił w sufit i powiedział, że to ma dać mi więcej „motywacji” - opowiedziała Olga.

Rosjanin zgwałcił ją, a potem kazał Oldze usiąść na krześle. Kobieta zmarzła, bo nie pozwolił jej ubrać spodni ani bielizny. - Kiedy ubierałam górną część odzieży, powiedział mi, że jest Rosjaninem i jak ma na imię (HRW nie ujawniło danych żołnierza - red.) oraz że ma 20 lat. Powiedział też, że przypominam mu dziewczynę, z którą chodził do szkoły - powiedziała Olga.

Rosjanin rozkazał jej zejść do piwnicy, zabrać swoje rzeczy i wrócić do klasy, ale Olga odmówiła. Obawiała się, że jej córka zacznie płakać, gdy zobaczy w jakim jest stanie po zgwałceniu. Wtedy żołnierz wyciągnął nóż i rozkazał jej pójść “jeśli chce jeszcze zobaczyć swoje dziecko”. Następnie znów zgwałcił 31-latkę, przyłożył jej nóż do gardła i rozciął skórę na szyi. Pociął także policzki Olgi i odciął część włosów. Bił ją książką w twarz i wielokrotnie spoliczkował. HWR przekazała, że w aktach sprawy zawarła zdjęcia pobitej kobiety, które wykonano 19 i 20 marca. Widać na nich ślady nacięć i siniaki na szyi i twarzy.

Żołnierz został w szkole do 7 rano. Kazał Oldze znaleźć paczkę papierosów. Zeszli razem na dół, kobieta poprosiła strażnika o papierosy. Gdy żołnierz je dostał, wyszedł. Olga wraz z rodziną uciekła do Charkowa, gdzie otrzymała podstawową pomoc medyczną. Potem przenieśli się do schronu. - Jestem szczęśliwa, że żyję - powiedziała Olga i zapowiedziała powiadomienie o gwałcie prokuratury.

Doniesień o gwałtach jest więcej. Władze Ukrainy poinformowały w sobotę, że na poboczu drogi w obwodzie kijowskim znaleziono nagie kobiety przykryte kocem. Według Liubow Cybulskiej, która jest doradcą w ministerstwie spraw zagranicznych Ukrainy, rosyjscy żołnierze zgwałcili je, a następnie próbowali spalić.

Human Rights Watch otrzymało trzy inne zgłoszenia dotyczące przemocy seksualnej ze strony rosyjskich żołnierzy w innych wioskach w regionie Czernihowa i w Mariupolu na południu, ale nie jest obecnie w stanie ich zweryfikować.

