Rosjanie są mocno zdesperowani w wojnie w Ukrainie. Świat obiega kolejna szokująca i kuriozalna zarazem historia z udziałem wysłanych do walki żołnierzy agresora.

Szczegóły ujawnił ukraiński wywiad wojskowy, który przechwycił rozmowę żołnierza Rosji z matką. Agresor opowiedział o niebywałych zaleceniach swoich przełożonych. Nagranie upubliczniono w sobotę 4 czerwca.

Zmuszają Rosjan w Ukrainie do walki z użyciem łopat. "Nie brakuje głupoty"

- Tutaj szabrują, zabierają dosłownie wszystko, nawet wędki. [...] W wiosce niedaleko stąd nasz żołnierz zgwałcił 15-letnią dziewczynkę. W rosyjskiej armii też, jak widać, nie brakuje głupoty w głowach niektórych durniów - relacjonował wojskowy Rosji stacjonujący w obwodzie donieckim.

W dalszej części rozmowy żołnierz opowiadał o ogromnych stratach osobowych rosyjskich oddziałów. - Nasza trzecia kompania piechoty składa się w 95 proc. z ochotników, ponieważ wszyscy pozostali ludzie nie żyją lub są ranni. Z piechoty właściwie w ogóle nic już nie zostało. Poza tym ciągle dochodzi do omyłkowych ataków na własne pozycje. Zawodzi łączność - słyszy się, że naszych nie ma w jakimś miejscu, a potem wszyscy tam giną. [...] Absurd. Bywa nawet, że rosyjska artyleria razi ogniem swoją piechotę - powiedział wojskowy.

Ujawnił też, jak dowództwo wymuszało, by piechota szturmowała ukraińskie pozycje z łopatami w ręku. - Kiedy zniszczono nasze pojazdy, dowódca pułku powiedział nam, żebyśmy wzięli łopaty, szli do walki jak piechota i umierali – mówił żołnierz.

Matka żołnierza podkreśliła, że narracja w sprawie inwazji wygląda w propagandzie Rosji zupełnie inaczej. - To tylko w telewizji wygląda ładnie, a w rzeczywistości (ta wojna) to jeden wielki bałagan. Wszyscy to wiedzą. Gdyby nie było takiego bałaganu (w rosyjskiej armii), to dawno by się to już skończyło - podsumowała matka żołnierza.

