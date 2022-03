Popularne w sieci nagranie i zdjęcia Siergieja Korsakowa, Olega Artemjewa i Denisa Matwiejewa w niebiesko-żółtych strojach wzbudziły pytania światowych mediów, dotyczące tego, czy był to celowy zabieg trzech kosmonautów – zauważyła agencja Reutera.

Rosyjscy kosmonauci w barwach Ukrainy

Artemjew pytany, czy nosząc kombinezon w barwach Ukrainy, chciał tym coś przekazać, odparł, że założył go jedynie po to, by odróżnić się od reszty załogi ISS. – Przyszła nasza kolej na to, by wybrać kolor ubrania, a że mieliśmy zgromadzone dużo żółtego materiału, zdecydowaliśmy, że trzeba go zużyć. To właśnie powód, dla którego nosiliśmy stroje takiego koloru" – tłumaczył.

Rosyjska załoga statku kosmicznego Sojuz zadokowała do ISS w piątek wieczorem, a kosmonauci dołączyli do stacjonujących już tam dwóch innych Rosjan, czterech Amerykanów i Niemca. Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) zerwała w czwartek współpracę ze swym rosyjskim odpowiednikiem, agencją Roskosmos, w związku z inwazją Rosji w Ukrainie.

Natomiast amerykańska agencja kosmiczna NASA zapewniła, że nadal będzie współpracować z Rosją w ramach misji na ISS, a pod koniec marca, zgodnie z planem, na pokładzie rosyjskiej kapsuły na Ziemię powrócą amerykański astronauta Mark Vande Hei i dwóch rosyjskich kosmonautów - Anton Szkaplerow i Piotr Dubrow.

RadioZET.pl/PAP