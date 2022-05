Rosyjscy oficerowie uderzają w Putina i Szojgu. Wyciekło nagranie. "Sk******n", "p**da"

Od początku inwazji na Ukrainę na pełną skalę Rosjanie nie radzą sobie tak, jak zakładali. Od ponad trzech miesięcy Ukraińcy bronią swojej ziemi, a w armii Putina narasta frustracja i bunt. Dziennikarze projektu śledczego "Schemy" ukraińskiej redakcji Radia Swoboda dotarli do nagrań rosyjskiego dowództwa, pochodzących prawdopodobnie z 14 kwietnia. Pułkownicy nie pozostawiają suchej nitki na gospodarzu Kremla i szefie rosyjskiego MON.

Wyciekło nagranie rosyjskich oficerów. "Wj***ć pociski na dworce, na kolej"

Jak podaje Radio Swoboda, jednym z rozmówców jest żołnierz Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej Maksym Własow. Według śledczych Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i portalu śledczego Bellingcat był on jedną z osób odpowiedzialnych za ostrzał Mariupola z wyrzutni Grad w 2015 roku. Zginęło wówczas około 30 osób, a ponad sto zostało rannych.

Drugim oficerem zarejestrowanym na nagraniu jest rosyjski lekarz wojskowy Witalij Kotun, pochodzący z obwodu winnickiego w Ukrainie, który ma tam wielu krewnych. W mediach społecznościowych popierał pomysł tzw. federalizacji Ukrainy i uważał "za fajne" to, co dzieje się w obozach filtracyjnych w Mariupolu. Pisać także, że wojska rosyjskie mogłyby "na stałe" zająć Berlin.

W rozmowie opublikowanej przez ukraińskie media wojskowi nie przebierają w słowach, mówiąc o władzach Rosji. Dostaje się głównie Władimirowi Putinowi i rosyjskiemu ministrowi obrony Siergiejowi Szojgu. Oficerowie są niezadowoleni z decyzji podejmowanych "na górze" w sprawie wojny w Ukrainie.

Pułkownicy nie szczędzą krytyki pod adresem władz. - Trzeba, k***a, wykorzystywać te pociski, k***a, rzucać je trzeba. Nawet jeśli źle trafią, to niech zaczynają się bać, wj***ć je na dworce, na kolej! – słychać na nagraniu.

Pełen wulgaryzmów fragment dotyczy najwyższych rangą rosyjskich przywódców. - Szojgu to całkowicie niekompetentny laik, k***a. Laik w swoim fachu. W ogóle go to wszystko nie obchodzi, to po prostu showman - mówi Własow. Wtóruje mu Kowtun, który podkreśla, że szef MON "nie ma już komu wydawać rozkazów". - Wypłacono im 30 tysięcy pensji, gdzie ich (żołnierzy - red.) rekrutować? - pyta. - Straty są straszne - dodaje Własow, który bezlitośnie ocenia także działania 60-letniego generała Aleksandra Dwornikowa, nazywanego "rzeźnikiem z Syrii". - To kompletny bezmózgi idiota - podsumowuje.

Rosyjscy dowódcy nie oszczędzają także Władimira Putina. Kowtun ma mu za złe, że nie wystrzelił rakiety na Kijów. - Rakieta musi polecieć do Kijowa, do Rady Najwyższej. Dlaczego nie poleciała, sk*******u? Dlaczego nie poleciała? Nie rozumiem, pi****l się, Putin, p**do. [...] Tam jest Rada Najwyższa, budynki rządowe. Tam pewnie nie ma nikogo z polityków, pewnie zginie jakiś ochroniarz. Ale wszyscy to, k***a, zobaczą!” – mówi. Na koniec rzuca, że "niedługo pójdzie z widłami na Kreml".

