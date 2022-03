Rosyjscy żołnierze proszą o zabranie ich do Rosji. Podania do dowódców

Żołnierze z 26. pułku czołgów 47. dywizji pancernej, którzy podpisali kontrakty w czasie wojny na Ukrainie, zaczęli składać meldunki z prośbą o rozwiązanie kontraktu i skierowanie ich do stałego miejsca rozmieszczenia – wynika z informacji zdobytych przez Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Wojna w Ukrainie przynosi rosyjskim siłom zbrojnym ogromne straty. Ukraińcy zniszczyli już około 600 czołgów, wyeliminowali także po ponad 120 samolotów i śmigłowców. Podają także informacje o śmierci około 17 000 rosyjskich żołnierzy.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że zaczęły pojawiać się meldunki z prośbami o „rozwiązanie kontraktu wojennego i skierowanie ich do stałego miejsca rozmieszczenia w celu dalszej służby”. Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn podawał wcześniej, że Rosjanie mogą być kierowani do walk „podstępem”.

Ukraiński wywiad: rosyjscy żołnierze nie chcą walczyć. Składają podania o powrót do Rosji

Rosja spodziewała się, że zdobycie Ukrainy zajmie jej kilka dni, a do walk – jak w przypadku aneksji Krymu w 2014 roku – może w ogóle nie dojść. Rosyjscy żołnierze napotkali jednak na zdecydowany opór Ukraińców. W rezultacie ofensywy rosyjskie utknęły, a oddziały notowały duże straty.

Putin próbuje zwiększyć liczebność sił inwazyjnych, rekrutując syryjskich bojowników i wycofując oddziały z regionów z zamrożonymi konfliktami: z Górskiego Karabachu oraz Abchazji i Osetii. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że rosyjscy żołnierze znajdujący się na ukraińskim terytorium składają podania o przeniesienie ich z powrotem do Rosji.

Raport mówi o poborowych, którzy mogli zostać skłonieni do podpisania kontraktów kierujących ich na wojnę podstępem. Rosyjska propaganda na początku wojny twierdziła, że na wojnę nie skierowano żadnych żołnierzy z poboru. Putin stwierdził potem, że „dostał sygnały”, że tak się stało, i zapowiedział przeprowadzenie w tej sprawie śledztwa.

Ukraińcy poinformowali, że poborowi ze skierowanych do Ukrainy sił pancernych coraz częściej proszą o powrót do Rosji, do „stałego miejsca rozmieszczenia”.

- Na stronie internetowej Komitetu Matek Żołnierzy Rosji zamieszczono nawet apel, w którym ostrzega się poborowych przed wysyłaniem ich na wojnę. Z przekazu wynika, że dowódcy „podstępem” próbują podtykać poborowym umowy na misję wojenną, co jest niezgodne z rosyjskim prawem - wskazał 9 marca w rozmowie z PAP rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

RadioZET.pl/PAP

