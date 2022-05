Rosyjscy żołnierze są zmuszani do odgrywania scenek. "Wielu chce wracać do domu"

Rosyjscy żołnierze z jednostek liniowych są zmuszani do odgrywania działań na froncie, kopania okopów czy kilkukrotnego rozminowywania tych samych terenów - podaje ukraiński wywiad woskowy (HUR). Chodzi o to, aby stworzyć pozory "wojowników wyzwolicieli".

Ukraiński wywiad wojskowy przekazał, że rosyjscy żołnierze są zmuszani do występowania w filmach propagandowych. "W celu stworzenia obrazu humanizmu wojowników wyzwolicieli, rosyjscy propagandyści zmuszają dowódców jednostek okupacyjnych do wycofania się z linii frontu i oddawania do ich dyspozycji personelu i sprzętu wojskowego do kręcenia filmów propagandowych i fałszywych reportaży z linii frontu" - czytamy w informacji HUR.

"Rosjanie są zmuszani do kopania okopów na tyłach i imitowania umacniania wysuniętych pozycji, prowadzenia ognia z moździerzy, czołgów i artylerii, odgrywania działań szturmowych i rozminowywania. (...) propagandyści żądają, aby okupanci zaminowywali i oczyszczali po kilka razy ten sam teren" - ustalił ukraiński wywiad.

HUR podaje ponadto, że rosyjscy żołnierze są gotowi zrobić wszystko, by opuścić front i wyjechać do domu. W przechwyconej rozmowie żona rosyjskiego żołnierza radzi mu, by spowodował u siebie uraz, wypadając z czołgu.

Mąż zgadza się z żoną, stwierdza jednak, że lepiej będzie zostać rannym, ponieważ wszystkie przypadki urazów są sprawdzane przez funkcjonariuszy Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB). Żołnierz opowiedział również historię „czyszczenia” okupowanej wsi. - Zdobyliśmy niedawno wieś. Mamy dziewięciu rannych. Z piechoty morskiej weszło 100 (żołnierzy), wyszło 50. Dowódca kazał nam wrzucać granat do każdej piwnicy, na oślep. A dopiero potem wchodzić. Chłopcy nie wykonali rozkazu. Potem weszli, a tam czworo małych dzieci siedzi, same dzieci.

RadioZET.pl/ Telegram/ PAP

