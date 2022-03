Rosyjska dziennikarka uciekła z kraju. "Bała się, że już jej nie wypuszczą"

Władze Rosji boją się, że tamtejsze społeczeństwo pozna prawdę o inwazji Moskwy na Ukrainę, dlatego 4 marca Władimir Putin podpisał ustawę, zgodnie z którą rozpowszechnianie informacji nieprzychylnych siłom zbrojnym Kremla jest przestępstwem, za które grozi nawet 15 lat więzienia.

Nic więc dziwnego, że coraz więcej rosyjskich przedstawicieli świata mediów decyduje się na ucieczkę z kraju w strachu przed trafieniem za kratki. We wtorek pojawiła się informacja, że Rosję opuściła dziennikarka Lilia Gildiejewa.

Rosyjska dziennikarka Lilia Gildiejewa uciekła z kraju

Rosjanka miała ujawnić, że bała się, iż nie otrzyma zgody na wyjazd ani odejście z pracy, dlatego wypowiedzenie wysłała, będąc już poza terytorium Federacji Rosyjskiej.

Gildiejewa była prezenterką niezwykle lubianą przez rosyjską widownię. Od 2006 roku pracowała w stacji NTV, gdzie prowadziła m.in. wieczorny program informacyjny. Najbardziej zasłynęła jednak z programu "Today", który prowadziła początkowo wraz z Aleksiejem Piwowarowem.

To nie pierwszy przypadek, w którym rosyjski przedstawiciel mediów buntuje się przeciwko władzy Kremla i wojnie w Ukrainie. Jeszcze w poniedziałek wieczorem, Marina Owsiannikowa, pracownica rosyjskiej telewizji państwowej, nagle wbiegła na kadr transmitowanego na żywo wieczornego programu informacyjnego i pokazała kartkę z napisami: „Nie dla wojny. Nie wierz w propagandę! Oni kłamią!”. Starała się również zakrzyczeć prowadzącą wiadomości. Wkrótce poinformowano, że Owsiannikowa została aresztowana i przewieziona na pobliski posterunek policji. Wtorkowe doniesienia wskazują jednak na to, że do wtorku rano prawnicy nie zdołali odnaleźć dziennikarki w żadnych oddziałach policji w Moskwie.

