Rosyjska kolumna wojskowa zbliża się do Kijowa. "Rozproszyli się"

Wojska rosyjskie znajdują się ok. 25 km od centrum Kijowa - podał brytyjski wywiad wojskowy. Dodano, że siły Putina rozproszyły się i mogą próbować okrążyć ukraińską stolicę.

Rosja kontynuuje inwazję na Ukrainę. W sobotę opublikowano aktualizację wywiadowczą brytyjskiego Ministerstwo Obrony. Według analityków większość rosyjskich sił lądowych jest ok. 25 km od centrum Kijowa, a rosyjska kolumna rozproszyła się, prawdopodobnie w celu okrążenia miasta.

"Elementy dużej rosyjskiej kolumny na północ od Kijowa rozproszyły się" - poinformował resort. "To prawdopodobnie ma wesprzeć rosyjską próbę okrążenia miasta. Może to być również próba zmniejszenia podatności Rosji na ukraińskie kontrataki, które przyniosły znaczne straty siłom rosyjskim. Poza Kijowem także miasta Charków, Czernihów, Sumy i Mariupol pozostają otoczone i nadal są silnie ostrzeliwane przez Rosjan" - napisano.

Rządzący Białorusią Alaksandr Łukaszenko zrobi wszystko, co w jego mocy, aby w najbliższej przyszłości nie przeprowadzić naziemnej inwazji na Ukrainę - powiedział w sobotę doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych Wadym Denysenko, cytowany przez portal Ukrinform.

- Najwyraźniej Łukaszenka bardzo boi się wszczynania takich działań wojennych. Rozumie, że gdyby to zrobił, to jego czas na stanowisku prezydenta byłby tym samym zakończony. Białoruś ma małą armię, liczącą tylko 40 tys. ludzi. Według różnych szacunków gotowych do walki jest 5-8 tys., maksymalnie - 10 tys. Wrzucenie tej armii tutaj teraz, w takich warunkach, oznacza kilka tysięcy trumien. Ludność Białorusi jest kategorycznie przeciwna takim awanturom - ocenił przedstawiciel MSW.

Dodał, że po tymczasowym obniżeniu intensywności działań wojennych należy spodziewać się silniejszych ataków wojsk rosyjskich w Donbasie oraz w okolicach Kijowa i Charkowa. W piątek, zarówno ukraińskie media, jak i instytucje rządowe ostrzegały, że właśnie tego dnia Białoruś może aktywnie włączyć się do wojny i dokonać inwazji na Ukrainę. Przewidywania się nie potwierdziły.

