„Rosyjska machina wojenna chwieje się i potyka”. Cieszyła się „przerażającą reputacją”

- Okazało się, że rosyjska machina wojenna, która cieszyła się dość przerażającą reputacją, chwieje się i potyka, przynajmniej we wczesnych etapach tej kampanii - stwierdził brytyjski wicepremier Dominic Raab. Polityk komentując rozmowy pokojowe dodał, że „Rosja już nie raz pokazała, że nie można ufać jej słowom”.

Wojna w Ukrainie zmieniła podejście świata zachodniego do Rosji. Kraje demokratyczne zjednoczyły się i nałożyły na agresora rekordową liczbę sankcji gospodarczych oraz personalnych. Zaczęto także wskazywać na dezinformacyjną rolę kremlowskiej propagandy, mogącej mieć wpływ na funkcjonowanie państw wolnego świata. Cały czas pamiętane są także zapewniania Rosji, która na kilka dni przed atakiem informowała, że nie zamierza przeprowadzać inwazji.

- Wielka Brytania z dużą dozą ostrożności traktuje rosyjskie zapowiedzi ograniczenia działań wojennych wokół Kijowa, gdyż Rosja już nie raz pokazała, że nie można ufać jej słowom - powiedział brytyjski wicepremier Dominic Raab. Polityk dodał, że do rozmów pokojowych podchodzi z tego powodu z dużym sceptycyzmem.

„Rosji nie można ufać”. Wielka Brytania nie wierzy w rozmowy pokojowe

- Spotkanie delegacji Ukrainy i Rosji w Stambule przyniosło najbardziej znaczący progres w dotychczasowych negocjacjach – poinformował minister spraw zagranicznych Turcji Mevlut Cavusoglu. Sygnałem, że zawarcie porozumienia może być bliskie, były sugestie o możliwym spotkaniu Zełenskiego z Putinem.

- Rosja już nie raz pokazała, że nie można ufać jej słowom – stwierdził brytyjski wicepremier Dominic Raab, komentując przebieg negocjacji. Wskazał przy tym na możliwość gry na czas i chęci dokonania przez siły rosyjskie przegrupowania.

- Naturalnie istnieje pewien sceptycyzm, że przegrupuje się i ponownie zaatakuje, zamiast poważnie zaangażować się w dyplomację lub cokolwiek podobnego. Oczywiście drzwi do dyplomacji zawsze będą uchylone, ale nie sądzę, aby można było ufać temu, co wychodzi z ust machiny wojennej Putina - dodał Raab.

Raab odniósł się też doniesień, że Rosja zamierza skierować do wschodniej Ukrainy najemników z tzw. grupy Wagnera.

- Jest to niepokojący znak, ale prawdopodobnie pokazuje również, jak bardzo uzależnili się od innych bojowników z powodu słabości i kruchości sił zawodowych. I są też uzależnieni od poborowych, co zaczynamy obserwować na Ukrainie. Z pewnością okazało się, że rosyjska machina wojenna, która cieszyła się dość przerażającą reputacją, chwieje się i potyka, przynajmniej we wczesnych etapach tej kampanii - ocenił brytyjski wicepremier.

RadioZET.pl/PAP

Wojna w Ukrainie na żywo: