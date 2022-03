Rosyjska modelka nazwała Putina "psychopatą" i zaginęła. Jej ciało znaleziono w walizce

Gretta Vedler została zabita miesiąc po tym, jak skrytykowała rosyjskiego prezydenta w mediach społecznościowych za jego dążenie do „wzmocnienia integralności Rosji” - informuje The Mirror. Ponad rok po jej zniknięciu do zbrodni przyznał się jej chłopak, Dmitrij Korovin.

Morderstwo Vedler ma nie być jednak związane z jej poglądami politycznymi. Jak podał portal, powołując się na rosyjski komitet śledczy, mężczyzna udusił swoją partnerkę po kłótni o pieniądze, do której miało dojść w Moskwie.

Tajemnicze zaginięcie rosyjskiej modelki. Jej ciało znaleziono w walizce

Korovin zeznał, że przez trzy noce spał w pokoju hotelowym z ciałem swojej dziewczyny, które schował w walizce. Następnie mężczyzna miał pojechać ze zwłokami Vedler do Lipiecka w zachodniej części Rosji i tam zostawić ciało. 23-latek publikował zdjęcia i wiadomości w mediach społecznościowych modelki, aby wywołać fałszywe wrażenie, że kobieta żyje.

Zwłoki modelki odnaleziono 12 marca. Znajdowały się w walizce w bagażniku samochodu, stojącego w garażu przy wiejskim domu.

W styczniu 2021 r. modelka wyraziła zaniepokojenie stłumieniem protestów przez prezydenta Władimira Putina i jego chęcią "wzmocnienia integralności Rosji". „Mogę tylko przypuszczać, że widać w nim wyraźną psychopatię lub socjopatię. Dla psychopatów ważne jest ciągłe doświadczanie poczucia pełni i ostrości życia, dlatego kochają ryzyko, intensywne doświadczenia, intensywną komunikację, intensywne i dynamiczne życie” – miała brzmieć wypowiedź modelki, cytowana przez „The Mirror”.

