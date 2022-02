Rosyjski atak na strefę w Czarnobylu. Celem skażone odpady

Rosyjscy żołnierze z terytorium Białorusi dostali się do zamkniętej strefy w Czarnobylu - podał na Facebooku Anton Heraszczenko, były deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy. Zagrożone są skażone składowiska radioaktywne.

Rosja zaatakowała Ukrainę w nocy ze środy na czwartek. Inwazja rozpoczęła się z kilku kierunków jednocześnie - z północy z terytorium Białorusi, od wschodu oraz Krymu na południu. Kreml uruchomił nie tylko siły lądowe, ale również lotnictwo wojskowe.

Anton Heraszczenko, były deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy oraz doradca ministra spraw wewnętrznych, podał na Facebooku najnowsze informacje z frontu północnego. Według jego informacji wojska rosyjskie z terenu Białorusi dostało się do zamkniętej strefy w Czarnobylu. W 1986 r. doszło tutaj do największej w historii awarii atomowej i od tego momentu najbliższa okolica jest ściśle kontrolowana.

Atak na strefę zamkniętą w Czarnobylu. Zagrożone radioaktywne odpady

Na celowniku rosyjskich wojsk mają być składowiska odpadów radioaktywnych, które są chronione przez ukraińskich żołnierzy. Heraszczenko ostrzegł, że uszkodzenie składowiska odpadów może wznieść w atmosferę radioaktywną chmurę, która może zagrażać reszcie Europy. Władze Ukrainy od 19 lutego zamknęły dla turystów graniczącą z Białorusią Strefę Wykluczenia wokół elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Decyzję uzasadniono „przyczynami technicznymi”.

Czarnobylska strefa zamknięta znajduje się ok. 100 km na północ od Kijowa. Władze stolicy ogłosiły w czwartek alarm przeciwlotniczy i zaapelowały do mieszkańców o udanie się do schronów. - Cztery stacje metra, przez które nie kursują teraz pociągi przeznaczono na schrony - poinformował mer Witalij Kliczko.

Kliczko powiedział także, że istnieje prawdopodobieństwo działania w Kijowie grup terrorystycznych. Wezwał mieszkańców, by nie wychodzili na ulice, jeśli nie jest to konieczne.

RadioZET.pl/PAP