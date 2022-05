Rosyjski atak rakietowy blisko granicy z Polską. "Szyby wypadły z okien"

Rosja ponownie wystrzeliła pociski rakietowe, które spadły blisko granicy z Polską. "Zaatakowano infrastrukturę Kolei Lwowskich. [...] Pociski nadleciały ze wschodu, nasze wojska obrony powietrznej zestrzeliły trzy rakiety manewrujące. Serdeczne podziękowania w imieniu wszystkich mieszkańców Lwowszczyzny" - napisał Kozycki.

Atak w pobliżu granicy z Polską był wymierzony w infrastrukturę kolejową

"Obiekt kolejowy został częściowo uszkodzony odłamkami zestrzelonego pocisku. W okolicznych domach wypadły szyby z okien. A to wszystko zaledwie 20 km od granicy z Unią Europejską (granicą polsko-ukraińską - red.). Był to jeden z największych ataków na obwód lwowski pod względem liczby rakiet" - dodał na Telegramie mer Lwowa Andrij Sadowy.

Dowództwo ukraińskich sił powietrznych potwierdziło rano na Facebooku przechwycenie trzech pocisków, a także doprecyzowało, że ostrzał nastąpił z południowego wschodu ze stanowisk rakietowych na Morzu Czarnym.

W nocy pojawiły się informacje o serii głośnych eksplozji słyszanych we Lwowie. Według niektórych relacji w krótkim czasie dało się słyszeć od 8 do 10 wybuchów. Dziennikarze agencji Associated Press zauważyli w mieście jasną poświatę towarzyszącą eksplozjom, która rozświetliła nocne niebo po zachodniej stronie Lwowa.

RadioZET.pl/PAP/Telegram

