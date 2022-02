Rosyjski desant w Kijowie, słychać strzały. "Mieszkańcy mają przygotować koktajle Mołotowa"

Rosjanie próbują dokonać desantu w Kijowie. Pojawiają się również doniesienia, że rosyjscy żołnierze wkroczyli do dzielnicy Obołoń, około 10 km od centrum ukraińskiej stolicy. "Ministerstwo obrony Ukrainy zwrócił się do mieszkańców, by nie wychodzili z domów i przygotowali koktajle Mołotowa" - donosi The Kyiv Independent.