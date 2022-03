W wojnie w Ukrainie zginęło kilku ważnych rosyjskich dowódców m.in. Andriej Suchowiecki czy Oleg Mitiajew. W piątek Ministerstwo Obrony Ukrainy potwierdziło wiadomość o zabiciu Siergieja Suchariewa.

Agencja Ukrinform napisała, że Suchariew "zgubił się w czasie ćwiczeń, ale wrócił do domu we właściwy sposób".

Nie żyje rosyjski dowódca

"Żołnierze ukraińscy wyeliminowali dowódcę 331. pułku powietrznodesantowego armii rosyjskiej, pułkownika Siergieja Suchariewa. Brał udział w bitwie pod Iłowajskiem w 2014 roku, gdzie popełnił zbrodnię wojenną" - czytamy w oświadczeniu MON Ukrainy.

Siergiej Suchariew był bezpośrednio odpowiedzialny za zbrodnię wojenną w Iłowajsku. W 2014 roku to on odpowiadał za rzeź w czasie obrony ukraińskiej armii, która po straceniu inicjatywy, przeszła do defensywy. Wówczas śmierć poniosło wielu wojskowych.

W związku z rosyjską inwazją na Ukrainę śmierć ponieśli m.in.: generał dywizji Magomed Tuszajew, generał dywizji Witalij Gierasimow, generał dywizji Andrij Kolesnikow, generał dywizji Andriej Suchowiecki, pułkownik Andrij Zacharow, pułkownik Serhij Porochnia, czy podpułkownik Jurij Agarkow - wylicza Centrum Zwalczania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

