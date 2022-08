Rosyjski duchowny grzmi ws. Polski. "Kara czeka na każdego"

Andriej Tkaczow to znany rosyjski duchowny, który ma swój kanał na YouTube. Udostępnia on w sieci nagrania swoich kazań. Często tematyka jego wypowiedzi nie odnosi się tylko do Boga i cerkwi, ale też do sytuacji w kraju. Tkaczow nieustannie szerzy rosyjską propagandę

Tkaczow mówi o Polsce

W najnowszym filmiku postanowił wytłumaczyć, co jest przyczyną wojny w Ukrainie. Jego zdaniem, "kara czeka na każdego zdrajcę, który pokochał Polkę, Amerykankę lub Brytyjkę". - Na zdrajcę, który sprzedał swoją duszę za mityczne szczęście w Europie - dodał.

Tkaczow powiedział, że Wojna w Ukrainie, jest "uzasadniona". Opiera on swoją tezę na powieści ukraińsko-rosyjskiego pisarza Nikołaja Gogola "Taras Bulba" z połowy XIX wieku, w której autor krytycznie opisuje Polaków.

Powieść ta jest osadzona na tle konfliktów polsko-kozackich z dawnych czasów i nie ma żadnego odniesienia do obecnej sytuacji w Ukrainie. "I potem zmartwychwstanie Taras Bulba i zapyta - czy pomogli tobie twoje Lachy (Polacy - red.)" - mówił dalej duchowny.

Kim jest Andriej Tkaczow?

Andriej Tkaczow to duchowny Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, arcykapłan, kaznodzieja i misjonarz. Stał się rozpoznawalny w Rosji dzięki telewizji, gdzie wygłaszał swoje kazania.

Urodził się w Ukrainie. Po przeprowadzce do Rosji został oskarżony przez Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego o "oświecony analfabetyzm, osłodzony charyzmą duchowej godności", brak dobrego wykształcenia teologicznego i nienawiść do Ukrainy.

RadioZET.pl