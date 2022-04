Rosyjski generał otwarcie o celach "operacji w Ukrainie". Wskazał też na Mołdawię

Wojna w Ukrainie wkroczyła w drugą fazę po tym, jak Rosjanie wycofali się spod Kijowa i północy kraju. Obecnie trwa walka o Donbas i Mariupol, w którym wciąż broni się ponad 2 tys. ukraińskich żołnierzy.

Rosyjski generał Rustam Minnekajew powiedział w piątek, że jednym z celów drugiej fazy rosyjskiej “operacji specjalnej” jest ustanowienie pełnej kontroli nad Donbasem i południową Ukrainą. - To zapewni lądowy korytarz na Krym - dodał.

Rosyjski generał zdradził cel "drugiej fazy operacji" w Ukrainie

Agencja AFP zauważyła, że wypowiedź Minnekajewa była jak dotąd najbardziej szczegółowym opisem zamiarów Rosji w drugiej fazie wojny. - Kontrola nad południem Ukrainy to kolejna droga do Naddniestrza, gdzie zdarzają się przypadki prześladowań osób rosyjskojęzycznych - stwierdził rosyjski generał. Z tej wypowiedzi wynika, że Rosjanie nie zrezygnowali z prób przebicia się z Krymu w kierunku Mikołajowa i Odessy, które leżą na drodze do Naddniestrza, niewielkiego separatystycznego region w Mołdawii. Działają tam prorosyjscy separatyści uzbrojeni i wspierani przez Moskwę.

W czwartek Rosja ogłosiła „wyzwolenie” Mariupola we wschodniej Ukrainie po prawie dwóch miesiącach oblężenia tego strategicznego miasta u wybrzeży Morza Azowskiego. Ukraińskie władze zaprzeczają, że Rosjanie zdobyli Mariupol. W zakładach Azowstal wciąż broni się ponad 2 tys. ukraińskich żołnierzy.

