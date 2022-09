Rosyjski generał wzięty do niewoli. Czegoś takiego nie było od czasów II wojny światowej

Ukraińscy żołnierze pokazali w sieci nagranie, na którym pilnują wziętego do niewoli rosyjskiego generała Andrieja Syczewoja. Wszystko wskazuje na to, że został pojmany po udanej ofensywie wojsk Ukrainy na kierunku charkowskim. Oznaczałoby to, że mamy do czynienia z pojmaniem najwyższego rangą oficera rosyjskiego od czasów II wojny światowej.