Rosja od 11 dni kontynuuje inwazję na Ukrainę. Jednym z głównych celów wojsk Putina jest 1,5-milionowy Charków. W niedzielę szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow poinformował, że nad miastem został zestrzelony rosyjski myśliwiec przez ukraińską gwardię narodową.

Pilot Su-25 nie zdążył się katapultować i zginął na miejscu. Maszyna została trafiona o godzinie 18:15 czasu miejscowego (godz. 17:15 w Polsce). W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z płonącą maszyną. Widać na nich, jak eksplozja rozrywa myśliwiec, który zostawia za sobą chmurę czarnego dymu.

Według sztabu generalnego ukraińskiej armii od 24 lutego Rosja straciła co najmniej 44 samoloty, 48 śmigłowców i 4 drony bojowe. Władze w Kijowie apelują do państw NATO o ustanowienie strefy zakazu lotów nad Ukrainą, aby ukrócić ataki powietrzne ze strony rosyjskiej armii. Jednak do tej pory nie ma zgody na to dowództwa NATO.

RadioZET.pl/PAP