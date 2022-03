Rosyjski ostrzał niedaleko Charkowa. Nie żyją dwie kobiety i dwójka dzieci

Rosja kontynuuje inwazję na Ukrainę. Jednym z głównych celów ataków jest Charków i położone niedaleko metropolii wsie oraz mniejsze miejscowości. Jak poinformował ukraiński resort ds. nadzwyczajnych w nocy ze środy na czwartek ostrzelano wieś Słobożanśke, położoną ok. 70 km na południe od granicy z Rosją.

Pod gruzami zniszczonego domu ratownicy znaleźli cztery ofiary. To dwie kobiety i dwoje dzieci. Tragedię przeżyła tylko 5-latka, która została przewieziona do szpitala. Służby planują wrócić do wsi Słobożanśke, aby dokładniej przeszukać zgliszcza po ataku.

Rosyjskie ataki w obwodzie charkowskim. Wśród ofiar dzieci

Ostatniej nocy ratownicy w obwodzie charkowskim wykonali 30 interwencji przy gaszeniu pożarów i przeszukiwania gruzów budynków. W centrum Charkowa w ogniu stanęła część galerii handlowej. Pożar objął 100 metrów kwadratowych powierzchni, ale ok. godz. 3 nad ranem został ugaszony.

Siły zbrojne Ukrainy powstrzymują natarcie wojsk rosyjskich m.in. w kierunku donieckim, bronią Charkowa i Ochtyrki. Koncentrują się na tym, by nie dopuścić do posuwania się wroga naprzód w kierunku południowo-wschodnim – podał w czwartek sztab generalny.

Jednocześnie trwa uszczelnianie granicy z Białorusią oraz obrona otoczonego Mariupola. Siły wojskowe w stolicy są w stanie nieustannej gotowości do odpierania ataku przeciwnika i przeciwdziałania jego natarciom.

Wojna w Ukrainie. Relacja na żywo. Najnowsze informacje

RadioZET.pl/PAP