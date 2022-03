Rosyjski pociąg pancerny wjechał do Ukrainy. "Kolejne będą kartonowe czołgi i trebusze"

Nagranie, które pokazuje przyjazd pancernego pociągu z Krymu do Melitopolu zostało opublikowane w poniedziałek. Skład jest oznaczony literą “Z”, podobnie jak część rosyjskich wojsk biorących udział w agresji na Ukrainę.

ZOBACZ TAKŻE: Wojna w Ukrainie na żywo

Jak wylicza portal Defence24.pl, na czele pociągu widać wagon pancerny, najprawdopodobniej przewożący dwa uzbrojone pojazdy, potem lokomotywę i wagon z dwiema 23 mm dwulufowymi armatami przeciwlotniczymi ZU-23. Za nimi ciągnięty jest wagon towarowy, pasażerski i platforma z dużym zakrytym ładunkiem. Kolejne są dwa wagony pancerne oraz druga lokomotywa z doczepioną platformą.

Melitopol. Rosyjski pociąg pancerny wjechał z Krymu do Ukrainy

Eksperci zajmujący się wojskowością zwracają uwagę, że Rosjanie mają poważny problem z atakami na ich pojazdy z paliwem i amunicją. Zadaniem pociągu pancernego jest więc najprawdopodobniej dostarczenie zaopatrzenia oddziałom walczącym na południu Ukrainy. Pancerny skład lepiej się do tego nadaje niż ciężarówki, które często są niszczone ogniem artyleryjskim, w atakach lotniczych czy zasadzkach. Chociaż taki pociąg można zniszczyć, jest on wyposażony w działa przeciwlotnicze do obrony przed atakami z powietrza.

Mimo że wykorzystanie pancernych pociągów może być skuteczne, internauci potraktowali to jako kolejną okazję do żartów z niekompetencji rosyjskiej armii. "W tym tempie pierwszego dnia wiosny wprowadzą do walki kartonowe czołgi na rowerach, a w majówkę zaczną rozkładać trebusze" - napisał jeden z użytkowników Twittera.

Wojna na Ukrainie. Najnowsze informacje, zdjęcia i filmy

RadioZET.pl/Defence24.pl/Raportkolejowy.pl/oprac. AK