Rosyjski śmigłowiec szturmowy zestrzelony polskim Piorunem

Jak poinformował w mediach społecznościowych ukraiński oficer, pod Iziumem został strącony rosyjski śmigłowiec Ka-52 Aligator. Broń, za pomocą której to zrobiono, miał być polski zestaw przeciwlotniczy Piorun.

Trwa 77. dzień wojny w Ukrainie. Obecnie zacięte walki mają miejsce pod Charkowem i w Donbasie. W rejonie Iziumu, Rosjanie próbują przełamać linie obronne wojsk Ukraińskich. To właśnie w tym rejonie miało dojść do zestrzelenia kolejnego rosyjskiego śmigłowca za pomocą polskiego systemu przeciwlotniczego Piorun.

"Przed chwilą obrona przeciwlotnicza 95 Samodzielnej Brygady Desantowo-Szturmowej w rejonie Iziumu, za pomocą polskiego przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego Piorun zniszczyła nieprzyjacielski śmigłowiec Ka-52. Wierzcie w Siły Zbrojne Ukrainy" – napisał ukraiński oficer Jurij Koczewenko.

Nie pierwsze zestrzelenie tej brygady

Nie zostało opublikowane nagranie z tego zdarzenia, jednakże oficer często podawał sprawdzone informacje. Mimo to do czasu zweryfikowania tych doniesień przez niezależne źródła, trzeba traktować to jako wysoce prawdopodobną.

Żołnierze z 95 Brygady już wcześniej wsławili się spektakularnym zestrzeleniem rosyjskiego śmigłowca za pomocą ukraińskiego przeciwpancernego pocisku kierowanego Stugna. Było to niecodzienne wydarzenie, gdyż pocisk ten jest zaprojektowany do niszczenia czołgów, a nie śmigłowców.

Według Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych Ukrainy Rosjanie stracili od początku inwazji 160 śmigłowców. Dzisiejszy zestrzelony pod Iziumem zostanie doliczony do jutrzejszego sprawozdania.

Źródło: RadioZET.pl/Biełsat

