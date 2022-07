Rosyjski sojusznik zrywa stosunki dyplomatyczne z Ukrainą. "Odpowiedź na działania Kijowa"

Syria ogłosiła w środę, że zrywa stosunki dyplomatyczne z Ukrainą. Jak tłumaczą oficjele, jest to odpowiedź na działania Kijowa.

"Syryjska Republika Arabska postanowiła zerwać stosunki dyplomatyczne z Ukrainą zgodnie z zasadą wzajemności i w odpowiedzi na decyzję ukraińskiego rządu" – powiedział państwowej agencji informacyjnej SANA urzędnik MSZ.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił już pod koniec czerwca, że zrywa stosunki z Syrią. Była to odpowiedź na to, jak państwo to uznało wspierane przez Rosję separatystyczne republiki Doniecka i Ługańska. - Nie będzie już więcej stosunków pomiędzy Ukrainą a Syrią – powiedział Zełenski.

Syria uznała niepodległość Doniecka i Ługańska

Rosja uznała niepodległość separatystycznych republik Doniecka i Ługańska w lutym. Wkrótce potem, 24 lutego, dokonała pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Syria była pierwszym poza Rosją państwem, które uznało niepodległość separatystycznych republik.

Rząd prezydenta Baszara al-Assada, w trwającej ponad dziesięć lat wojnie domowej utrzymał się u władzy w dużej mierze dzięki wsparciu Rosji. To nie pierwsze republiki wspierane przez Rosję, które rząd Baszara al-Asada rozpoznał. W 2018 Syria uznała niepodległość Abchazji i Osetii Południowej.

