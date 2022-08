Rosyjskie dowództwo uciekło z Chersonia. "Główne drogi pod kontrolą Ukrainy"

Większość dowództwa wojsk rosyjskich opuściła Chersoń - poinformował w niedzielę na Telegramie wiceprzewodniczący rady obwodowej miasta Jurij Sobolewski. W jego ocenie to dowód na to, że morale wśród sołdatów okupujących ten region są bardzo niskie.

Chersoń i okolice jest do marca okupowany przez wojska Władimira Putina. Według władz w Kijowie i zachodnich wywiadów Kreml będzie dążył do aneksji obwodu chersońskiego w drodze pseudoreferendm. Jego daty nadal nie wyznaczono.

Jednocześnie wojska ukraińskie starają się prowadzić kontrofensywę w okolicach Chersonia. "Mogę to potwierdzić. Rzeczywiście, dziś wróg nie ma ani jednej bezpiecznej drogi logistycznej, która zaspokoiłaby jego potrzeby wojskowe, konkretnie dla zaopatrzenia grupy wojskowej, która znajduje się w pobliżu Chersonia" - oświadczył na Telegramie wiceprzewodniczący rady obwodowej miasta Jurij Sobolewski.

Ukraińcy próbują odbić Chersoń

Dodał, że wszystkie główne drogi są pod kontrolą ogniową sił zbrojnych Ukrainy. "Być może to był główny powód, dla którego dowództwo wojskowe Rosjan naprawdę opuściło Chersoń" – napisał. Sobolewski uważa, że morale wojsk rosyjskich jest teraz bardzo złe, ponieważ wszystkie plany Rosjan wobec obwodu chersońskiego zawiodły.

W innym wywiadzie Sobolewski przekazał, że siły zbrojne Ukrainy przejęły pełną kontrolę ogniową nad rosyjskimi szlakami logistycznymi w obwodzie chersońskim. - Żaden z mostów nie nadaje się do wykorzystania w stanie wojennym do przewożenia ciężkiego sprzętu czy amunicji.(…) (Rosjanie - red.) wykorzystują przeprawy promowe, ale to nie rozwiązuje problemu – ocenił.

Według Sobolewskiego większa część dowództwa wojskowego sił rosyjskich wyjechała z Chersonia na inne pozycje, zorganizowane w celu podejmowania decyzji taktycznych. - Ale ich miejsce pobytu jest znane naszym siłom zbrojnym i w każdej chwili ta kwestia też może zostać rozwiązana – oznajmił.

