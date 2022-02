Rosyjskie media: Dwa wybuchy w Ługańsku. Na niebie widać łunę ognia

W opanowanym przez prorosyjskich separatystów Ługańsku we wschodniej Ukrainie doszło do dwóch eksplozji - donoszą rosyjskie media.

W pobliżu wsi Malaja Werunka w granicach Ługańska doszło do wybuchu i pożaru rurociągu "Przyjaźń" - podała m.in. rosyjska agencja RIA Novosti. W mediach społecznościowych opublikowano nagranie, na którym widać eksplozję i łunę ognia. Na miejscu pracują strażacy i służby techniczne.

O drugim wybuchu poinformowała rosyjska agencja Interfax. Doszło do niego 40 minut po pierwszej eksplozji. Na razie nie podano więcej szczegółów. Nie wiadomo również, czy ktoś ucierpiał.

Ukraina. Dwa wybuchy w Ługańsku

Rurociąg "Przyjaźń" łączy Syberię i Europę Środkową. Jest największym na świecie systemem rurociągów. Wybudowano go w latach 1960–64 (Drużba-1) oraz 1969–74 (Drużba-2).

W piątek we wschodniej Ukrainie, na terenach okupowanych przez prorosyjskich separatystów, doszło do serii incydentów. Rosyjskie media informowały o eksplozji samochodu w Doniecku. Ukraińskie Centrum Komunikacji Strategicznych oceniło, że wybuch to świadoma prowokacja bojowników. Ponadto dokonano ostrzału artyleryjskiego jednej z ulic w Doniecku, w rejonie zamieszkanym przez Rosjan.

Natomiast ukraiński wywiad ostrzegł mieszkańców, że Rosjanie zaminowali szereg obiektów w Doniecku. "Środki te mają na celu destabilizację sytuacji na czasowo okupowanych terytoriach naszego państwa i stworzenie podstaw do oskarżania Ukrainy o ataki terrorystyczne" - napisano. "Apelujemy do mieszkańców Doniecka, aby nie wychodzili z domów i nie korzystali z transportu publicznego" - wezwał wywiad wojskowy Ukrainy.

Prezydent USA Joe Biden, po naradzie z przywódcami państw członkowskich NATO, powiedział, że w ostatnich dniach doszło do wzmożenia rosyjskich prowokacji i dezinformacji w Donbasie, których celem jest stworzenie pretekstu do napaści na Ukrainę. Podał przykład czwartkowego ostrzału przez prorosyjskie siły przedszkola w Stanicy Ługańskiej, na terytorium kontrolowanym przez władze ukraińskie, o które Rosja oskarżyła Ukrainę. Dodał, że w rosyjskich mediach pojawiły się też oskarżenia o tym, że Ukraina dokonuje ludobójstwa w Donbasie i planuje ofensywę przeciwko okupowanym terytoriom. Zdaniem prezydenta USA, Rosja zaatakuje Ukrainę w ciągu najbliższych dni.

