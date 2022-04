Dwie rakiety manewrujące wystrzelone przez wojsko rosyjskie przeleciały w poniedziałek rano nad Chmielnicką Elektrownią Atomową – przekazała spółka Energoatom. Kilka dni temu do podobnego incydentu doszło nad terenem Południowoukraińskiej Elektrowni Jądrowej w obwodzie mikołajowskim.

Rosyjskie rakiety manewrujące leciały prawdopodobnie w kierunku Równego albo Zdołubnowa w obwodzie rówieńskim. Wcześniej informowano, że podczas alarmu przeciwlotniczego w Zdołubnowie rozległy się odgłosy wybuchów. W pobliżu obiektów kolejowych widać było dym.

Rakiety manewrujące nad chmielnicką elektrownią jądrową

"Siły zbrojne Rosji znów bezmyślnie ostrzeliwują terytorium Ukrainy, odpalając pociski manewrujące i inne rakiety strategiczno-taktyczne w maksymalnie krytycznej bliskości od obiektów nuklearnych. To kolejny akt terroryzmu jądrowego, jakich od początku wojskowej agresji Rosji przeciw Ukrainie jest coraz więcej" – oznajmił Energoatom.

Przypomnijmy, że 16 kwietnia kamery monitoringu zarejestrowały przelot rosyjskich rakiet Smiercz bezpośrednio nad terenem Południowoukraińskiej Elektrowni Jądrowej w obwodzie mikołajowskim.

Ukraina prosi o sprzęt do elektrowni jądrowych

Ukraina zwróciła się do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej o "pełną listę urządzeń", których potrzebuje do obsługi elektrowni jądrowych podczas wojny z Rosją. Lista obejmuje urządzenia do pomiaru promieniowania, materiały ochronne, pomoc komputerową, systemy zasilania i generatory diesla – przekazał dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi.

Ukraina ma 15 czynnych reaktorów w czterech elektrowniach, z których siedem jest obecnie podłączonych do sieci, w tym dwa w zakładzie w Zaporożu, który jest obecnie kontrolowany przez Rosję. MAEA nadal nie odbiera zdalnej transmisji danych z systemów monitorowania zainstalowanych w nieczynnej elektrowni w Czarnobylu.

NA ŻYWO: WOJNA W UKRAINIE

RadioZET.pl/PAP