Rosyjskie rakiety nad ukraińską elektrownią jądrową. „Terroryzm”

Energoatom poinformował, że 16 kwietnia doszło do poważnego incydentu nad Południowoukraińską Elektrownią Jądrową. Bezpośrednio nad obiektem przeleciały trzy rosyjskie rakiety Smiercz, wystrzelone najprawdopodobniej na Mikołajów.

Rakiety Smiercz nad Południowoukraińską Elektrownią Jądrową. Nagrania od Energoatomu

Energoatom opublikował dwa nagrania z kamer przemysłowych, pokazujące przelot rosyjskich rakiet nad elektrownią jądrową. Ukraińcy stwierdzili w oficjalnym komunikacie, że istniało zagrożenie katastrofą jądrową.

Do zdarzenia doszło 16 kwietnia, dopiero teraz Ukraińcy zdecydowali się opublikować nagrania z kamer monitoringu. Zdaniem Energoatomu rakiety Smiercz zostały wystrzelone na Mikołajów, a Rosjanie nie sprawdzili, że będą przelatywać nad elektrownią jądrową. Gdyby doszło do awarii i któraś z rakiet uderzyła w budynek PEJ, mogłoby dojść do niebezpiecznego zakłócenia pracy obiektu.

Przelot rakiet zarejestrowało kilka kamer rozlokowanych na terenie kompleksu. Wydarzenie zostało nazwane przez Ukraińców aktem terroru.

- Wzywamy MAEA do ustanowienia stref zdemilitaryzowanych wokół ukraińskich elektrowni jądrowych – stwierdził Energoatom w komunikacie.

