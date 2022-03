"Rosyjskie wojska dokonują masowych deportacji". Niepokojące doniesienia z Ukrainy

Resort ten "melduje, że z obwodu chersońskiego (na wschodzie Ukrainy - red.) wywieziono już 90 tys. obywateli Ukrainy, Mołdawii i FR (Federacji Rosyjskiej - red.)" - przekazała Denisowa, cytowana przez agencję Ukrinform. Dodała, że Rosjanie powołują się na "apele ze strony ambasad i wnioski złożone do wojskowej administracji Chersonia". Położony nad Dnieprem na południu Ukrainy Chersoń był pierwszym dużym miastem zajętym przez siły rosyjskie.

Jak dodała Denisowa, o wywożeniu cywilów z tzw. "niebezpiecznych rejonów Ukrainy" mówił gen. Michaił Mizincew. Media nazywają go dowódcą oblężenia Mariupola. Mizincew powiedział - relacjonuje Denisowa - że "tylko w ciągu minionej doby z tymczasowo niekontrolowanych przez Ukrainę obszarów w obwodach donieckim i ługańskim wywieziono ponad 19,6 tys. cywilów, w tym 3300 dzieci".

Prokuratura: Rosjanie dokonują masowych deportacji

Mizincew twierdzi także, że ogółem wywieziono z owych "niebezpiecznych rejonów" 439 420 osób; wśród nich 91 673 to dzieci - dodała Denisowa. "Zwracam się do Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, by użył wszelkich możliwych sposobów, aby pomóc w powrocie Ukraińców bezprawnie wywiezionych do FR" - oświadczyła rzeczniczka.

Wcześniej w niedzielę wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk powiedziała, że Rosjanie wywieźli siłą do Rosji już około 40 tys. Ukraińców, przedstawiając te przymusowe przesiedlenia jako rzekome "ewakuacje".

RadioZET.pl/PAP/oprac. AK

